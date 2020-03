Brian May opublikował krótkie wideo, w którym postanowił pokazać fanom, jak zagrać solówkę gitarową z "Bohemian Rhapsody". Przy okazji wyznał, że siedzenie w domu jest bardzo męczące i wywołuje uczucie braku wolności. Jednak, gdy się porówna naszą sytuację do historii jego dziadka, który przeżył I wojnę światową, to mimo wszystko jesteśmy w lepszej pozycji. Dlatego dla naszego dobra musimy zostać w domu, a najlepszym sposobem na nudę jest oczywiście muzyka.

Fani Queen poprosili Briana Maya, żeby zagrał słynną solówkę z "Bohemian Rhapsody" i muzyk spełnił życzenie fanów. Na nagraniu możemy dokładnie obserwować pracę jego palców i gitarzysta tak podsumował tę solówkę:

" Nie robię nic skomplikowanego. Nie jestem najlepszym na świecie specjalistą od technicznego grania na gitarze, po prostu gram tak, jak to czuję. Staram się używać gitary, jak głosu. "

Zobaczcie całe nagranie od Briana Maya:

"Bohemian Rhapsody" to najczęściej wybierana piosenka podczas mycia rąk. Okazuje się, że właśnie ten kawałek często pojawia się na stronie Wash Your Lyrics, na której pod instrukcję dokładnego mycia rąk można podłożyć tekst ulubionej piosenki. Musimy pamiętać, że w walce z koronawirusem pomaga częste mycie rąk, które musi trwać minimum 20 sekund.

