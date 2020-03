Elton John widzi pozytywy pandemii. Koronawirus pomoże mu być mniej samolubnym

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Przedsiębiorcy byli zmuszeni zamknąć swoje sklepy, restauracje i puby. Nie działa także branża turystyczna i rozrywkowa. Ludzie masowo odwołują loty, wycieczki i próbują zwracać bilety na wydarzenia, które się nie odbędą lub zostały przełożone. Koronawirus niszczy nie tylko zdrowie, ale także przyczynia się do ogromnych strat gospodarczych. W sytuacji trudno znaleźć plusy.

Niektórym mimo wszystko się to udaje. Kazik Staszewski z rockowej grupy Kult przyznał, że przeszło mu przez myśl, że pandemia jest pewnego rodzaju cudem. Muzyk uważa, że zepsute społeczeństwo potrzebowało impulsu do przewartościowania swojego życia i poukładania priorytetów. Nieco podobne zdanie ma legenda światowego rocka - Elton John.

Muzyk w jednym z ostatnich wywiadów dla Apple Zane Lowe stwierdził, że widzi plusy okropnej na pierwszy rzut oka sytuacji.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może ta sytuacja zjednoczy ludzi i staną się bardziej troskliwi. Jesteśmy bardzo samolubni - ja też. Da to nam czas na zastanowienie się nad tym, po co naprawdę żyjemy. A życie polega na miłości, dzieleniu się, hojności ducha i jednoczeniu się z innymi. "