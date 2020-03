Zespół Megadeth przygotował dla fanów specjalną playlistę na czas kwarantanny

Koronawirus daje się we znaki nie tylko tym, którzy zostali zakażeni. Skutki pandemii odczuwamy wszyscy. Władze zaostrzają środki ostrożności, aby opanować rozprzestrzenianie się wirusa. W efekcie cały świat dołączył do akcji "Zostań w domu". Artyści, którzy nie mają możliwości koncertowania próbują dodać otuchy zarówno sobie, jak i swoim fanom. Muzycy grają koncerty online, udzielają lekcji muzyki, rozmawiają z fanami na live'ach. Metallica na przykład, zorganizowała "Poniedziałki z Metalliką" i będzie publikować co tydzień transmisję z jednego ze swoich kultowych koncertów.

Megadeth: Playlista na czas kwarantanny

Również grupa Megadeth postanowiła zaproponować fanom nieco rozrywki w ten trudny dla wielu czas obowiązkowej kwarantanny. Muzycy opublikowali ciekawą playlistę zatytułowaną "Zbiór piosenek, które pomogą ci przetrwać ten dziwny i niepewny czas".

Na Spotify pojawiła się lista utworów polecanych do słuchania przez członków Megadeth. Spodoba się ona szczególnie tym, którzy upodobali sobie thrash metal. Wśród wykonawców proponowanych piosenek znajdziemy hity Exodus, Angel Witch, Sepultury, Carcass czy Suicidal Tendencies.

Playlista została opisana krótkim zdaniem:

" Oto kolekcja piosenek, które pomogą Ci przetrwać okres kwarantanny. "

Kawałków proponowanych przez Rudego i spółkę możecie posłuchać TUTAJ.

