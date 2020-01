Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jakie będzie lato 2020. Przepowiednia nie napawa opytmizmem

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat. Wróżbita z Człuchowa pomógł już w odnalezieniu ponad 700 osób i w rozwiązaniu ponad 1000 innych zagadek i tajemnic, takich jak odnalezienie dzieł sztuki, poszukiwanie zwierząt, czy też zagubionych dokumentów.

Z Jackowskim od lat współpracują organy państwowe pokroju policji czy prokuratury, zaś Komenda Główna Policji oficjalnie potwierdziła jego niezwykłe zdolności.

Wizje Krzysztofa Jackowskiego często sprawdzają się w stu procentach. Jasnowidz przepowiedział trzęsienie ziemi w Japonii, kryzys imigracyjny, rozpad Unii Europejskiej oraz obecną sytuację w Iranie.

Jackowski przyczynił się również do odnalezienia kilku zaginionych osób m.in. Dawida Żukowskiego (w tej sprawie o pomoc poprosiła go Policja stołeczna i komenda główna) czy Piotra Woźniaka-Staraka.

Słynny polski jasnowidz trafnie przepowiedział również pogodę na ziemię 2019/2020.

Krzysztof Jackowski ujawnił, że zima 2019/20 będzie naprawdę dziwna:

Mnie się zima kojarzy bardzo dziwnie. Ta zima zmiesza się w tym roku z wiosną. (..) Mam odczucie, że będzie bardzo długa jesień. Jesień zawładnie październik, listopad, grudzień i może też część stycznia. Zima przynajmniej do połowy stycznia będzie jesienna i w miarę dosyć ciepła. "

Jak widać, prognoza sprawdziła się niemal w stu procentach, a tegoroczna zima rzeczywiście bardziej przypomina jesień.

Przepowiednia dotycząca pogody w najbliższych miesiącach także wprawia w osłupienie.

W ostatnim czasie najsłynniejszy polski jasnowidz aż dwukrotnie odniósł się do warunków pogodowych w najbliższym czasie

Mam takie wrażenie, że zima będzie taka bardzo "umiarkowanie zimowa". Czeka nas lekki podmuch zimy w styczniu. Początek lutego to już nadchodzące przedwiośnie. "

- oświadczył Jackowski w wizji na żywo, która była transmitowana na oficjalnym kanale jasnowidza na You Tube.

Również w wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego Jackowski potwierdził, że tegoroczne lato bardzo nas rozczaruje:

"

Oznaki zimy będziemy obserwować zaledwie do końca stycznia. W lutym zacznie się już przedwiośnie, takie ponure, pochmurne, ale z dodatnimi temperaturami. Przewiduję, że lato 2020 będzie nieciekawe, pochmurne i deszczowe. Co prawda, będzie okraszone ładnymi, prawdziwie letnimi dniami, ale będzie tych dni mało. To sprawi, że ogólnie będziemy z pogody 2020 roku niezadowoleni. "