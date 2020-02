Kiedy nadejdzie wiosna 2020? Przepowiednia świstaka Phila

2 lutego to Dzień Świstaka, w którym świstak Phil przepowiada kiedy nadejdzie wiosna. Sprawdźcie, co słynny wróżbita miał do przekazania w 2020 roku!

Świstak Phil przepowiada kiedy przyjdzie wiosna

Dzień Świstaka obchodzony jest 2 lutego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Słynny wróżbita - świstak Phil przepowiada wtedy, jak długo jeszcze potrwa zima i kiedy można się spodziewać nadejścia wiosny.

Legenda z Niemiec, mówi, że jeśli świstak zobaczy swój cień w święto Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 2 lutego, czeka nas jeszcze długa zima. Jednak jeśli cienia nie będzie - wkrótce przyjdzie wiosna.

Co roku słynny świstak Phil wychodzi ze swojej elektrycznie ogrzewanej norki w pniu drzewa na wzgórzu Gobbler's Knob, rozgląda się za własnym cieniem i szepcze prognozę do ucha przedstawicielowi Klubu Świstaka.

Przedstawiciel przekłada to na angielski i informuje opinię publiczną co miał do powiedzenia świstak.

Dzień Świstaka 2 lutego 2020

W niedzielę 2 lutego świstak Phil wyszedł ze swojej norki w miejscowości Punxsutawney w Pensylwanii i nie zobaczył swojego cienia. Oznacza to, że wiosna nadejdzie bardzo szybko.

To pierwszy raz w historii, gdy świstak dwa lata z rzędu przewiduje szybko koniec zimy. Według prowadzonego od 1887 roku spisu kolejne pokolenia świstaków Philów zobaczyły swój cień 104 razy, a wczesną wiosnę przewidziały jedynie 20 razy.

Zobacz również: Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jakie będzie lato 2020. Przepowiednia nie napawa optymizmem