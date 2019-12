Nawiedzone zamki z "Wiedźmina". W którym naprawdę straszy?

O zamkach w Ogrodzieńcu, Dunajcu czy Czorsztynie, które "zagrały" w "Wiedźminie" od lat krążą przerażające opowieści a lista zjaw i duchów nawiedzające te miejsca jest naprawdę imponująca.

Co straszy na Zamku w Niedzicy?

Jeden z najpiękniejszych zamków w południowej Polsce znajduje się nad Jeziorem Czorsztyńskim w Pieninach. Zamek Dunajec został wzniesiony około 1310 roku przez Kokosza Borzeviczy’ego. Jak mówią legendy na twierdzy ciąży klątwa.

W skale, na której został zbudowany zamek, jest szczelina, która z każdym rokiem staje się coraz szersza. Legenda mówi, że pewnego dnia ziemia pochłonie całą twierdzę wraz z jej pięknymi murami i wieżami. Według innej z legend odnaleziono tutaj tajemniczy testament Inków. Jeden z właścicieli zamku wziął sobie za żonę peruwiańską księżniczkę rodu Tupaca Amaru. Para doczekała się córki, która została zasztyletowana na zamku.

Od tej pory na zamkowym dziedzińcu pojawia się Egzotyczna Biała Dama. Zjawie towarzyszy zawsze szum wiatru. Podania mówią, że to duch Uminy, córki Sebastiana Berzevicy, który wyjechał do Peru, gdzie ożenił się i skąd po latach wrócił z córką, zięciem i częścią legendarnego skarbu Inków.

Po jej śmierci odnaleziono dokument sporządzony w 1797 roku z testamentem Inków i wskazówkami dotyczącymi skarbów ukrytych w jeziorze Tititaca a po II wojnie światowej znaleziono tu podobno inkaskie kipu, czyli zapis o miejscu, w którym ukryty jest skarb Inków.

Czy w Czorsztynie straszą duchy?

W Czorsztynie również nie brakuje zjaw i duchów. W 19. wieku Bogusz Zygmunt Stęczyński, polski pisarz, poeta, malarz, rysownik, litograf, leśniczy, bibliotekarz i krajoznawca tak pisało o zamku:

" Tu powiedzą ci: gdy noc rozwinie swe skrzydła,

Wychodzą z murów duchy i różne straszydła,

Trwożąc bliskich mieszkańców swemi postaciami,

Dopóki ich poranek słońca promieniami "

Współcześni historycy wiążą początki zamku z działalnością św. Kingi jako Pani Sądeckiej, identyfikując zamek z warownią o nazwie Wronin. Dawno temu, przed wybudowaniem zamku stał tam ponoć gród, na którego rozpustnych i niepobożnych mieszkańców spadła kara. Miasto się zapadło i odtąd czasem o północy słychać z podziemi dzwony zapadłego kościoła.

Inna historia pochodzi z czasów buntu chłopskiego w 1651 roku, gdy Czorsztyn został opanowany przez Aleksandra Kostkę Napieralskiego – przywódcę chłopów podhalańskich. Po 10 dniach oddziały wysłane przez biskupa krakowskiego odbiły zamek, a sam Napieralski za zdradę oraz bunt został skazany na śmierć i nabity na pal. Od tego czasu jego duch pojawia się w okolicach zamku.

Duchy z Zamku w Ogrodzieńcu

Zamek Ogrodzieniec to największe ruiny wśród śląskich obiektów zamkowych na Jurze Krakowsko Częstochowskiej. Liczne atrakcje, przepiękne i malownicze krajobrazy oraz wspaniała historia tego miejsca sprawiają, że o każdej porze roku budowlę oblegają turyści.

Z zamkiem w Ogrodzieńcu wiąże się wiele mrocznych historii oraz strasznych legend. Na zamku nocami pojawia się ogromny czarny pies pobrzękujący długim łańcuchem. Jest to duch jednego z właścicieli budowli, który podobno uwielbiał tortury i był szczególnie okrutny wobec swych kolejnych żon. Jeszcze za życia porwał go diabeł do piekła, skąd nocami powraca na zamek pilnować swoich skarbów.

W zamku straszy też duch Olimpii, córki Stanisława Bonera. Która z powodu tragicznej miłości i rozpaczy wyskoczyła z górnego okna południowej wieży. Od tego czasu nocami na zamku można ujrzeć ją spacerującą w białej sukni po blankach.

Mury Ogrodzieńca zamieszkują także Skarbimir, Czarna i Biała Dama, Wisielec, duch Anzelma, Seweryna Bonera, Witysława oraz upiór Warszycki. Budowla należy do ruin, z którymi związane są niezliczone legendy, opowieści o duchach, zjawach, okrutnych właścicielach czy cierpiących niewiastach.

