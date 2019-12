Niepokojąca przepowiednia Nouriela Roubini. Co nas czeka w 2020 roku?

Od niepamiętnych czasów ludzie z niepokojem patrzą w przyszłość i starając się zapobiec najgorszemu, śledzą przepowiednie i proroctwa, a także wypatrują znaków końca świata i apokalipsy.

Krzysztof Jackowski, samozwańczy prorok z Afryki, jak również norweska Baba Wanga czy przedstawiciele Watykanu wieszczą III wojnę światową, której konsekwencją będzie koniec znanego nam świata. Jednak prorocy nie zawsze opierają się tylko na wizjach i własnych przeczuciach. Przyszłość przepowiadają również wybitni naukowcy jak Stephen Hawking czy Nouriel Roubini przy pomocy dokładnych obliczeń.

Przepowiednia na 2020 profesora Nouriela Roubini

Profesor Nouriel Roubini to amerykański ekonomista. Roubini jest wykładowcą w Stern School of Business przy Uniwersytecie Nowojorskim i właścicielem firmy konsultingowej Roubini Global Economics. Profesor we wrześniu 2006 roku podczas debaty w siedzibie MFW trafnie przewidział załamanie na rynku nieruchomości w USA i globalną recesję.Z tego powodu w 2009 roku magazyn Foreign Policy umieścił go na 4. miejscu na liście 100 najważniejszych myślicieli na świecie (w 2011 roku zajął 30 pozycję).

Nouriel Roubini wraz z włoskim ekonomistą Brunellem Rosą zaprezentowali na stronie Project Syndicte analizę pełną dowodów na to, że w 2020 roku nadejdzie nowy kryzys finansowy i globalna recesja. Zdaniem obu ekonomistów nadchodzący kryzys ma być o wiele cięższy niż poprzedni.

" Gdy nadejdzie rok 2020 zaistnieją warunki, by doszło do następnego załamania. "

- piszą zgodnie ekonomiści.

Roubini i Rosa twierdzą, że w 2020 roku ma zabraknąć narzędzi, które mogłyby umiejętnie zarządzać kryzysem, złagodzić go i wyprowadzić naszą cywilizację na tzw. prostą. Efektem tego będzie spowolnienie gospodarki państw Zachodu. Ponadto na kryzys będą się składać problemy dotyczące bańki na rynku nieruchomości, a także publiczne zadłużenie.

Do takiej sytuacji przyczyni się także kryzys handlowy na linii USA - Chiny oraz wojny handlowe wszczęte przez administrację Donalda Trumpa. Nie wiadomo jeszcze jaką rolę odegra tutaj Korea Północna.

Co czeka Europę w 2020 roku?

Nasz kontynent będzie miał ogromne problemy, a globalny kryzys ma mocno dotknąć Europę. Powodem, podobnie jak w USA będą wojny handlowe i powolne kończenie polityki taniego pieniądza.

W Europie wzrost notowań partii populistycznych utrudni - na poziomie Unii Europejskiej - wprowadzanie reform i budowanie instytucji, które są konieczne, by pokonać następny kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze - twierdzą Roubini i Rosa.

Roubini twierdzi także, że ogromnym zagrożeniem dla światowej gospodarki może być konflikt USA z Iranem - jeśli przerodziłby się w wojnę, z pewnością doprowadziłby do szokującego wzrostu cen ropy naftowej i upadku światowej gospodarki.