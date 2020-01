Przepowiednia św.Malachiasza: Czy Franciszek będzie ostatnim papieżem?

Święty Malachiasz był biskupem irlandzkim, cechowała go głęboka gorliwość o sprawy związane z wiarą i Kościołem. Ponadto posiadał dar prorokowania i to dzięki jednej ze swoich przepowiedni mocno zapisał się na kartach historii.

Malachiasz był autorem przepowiedni, w której ujawnił, że do końca świata będzie jeszcze 112 Papieży, licząc od roku 1143.

Co mówi przepowiednia św.Malachiasza

Przepowiednia Malachiasza to lista 112 krótkich łacińskich zdań, które opisują wszystkich papieży i antypapieży, począwszy od Celestyna II wybranego w 1143. Lista oparta jest na przerażającej wizji Malachiasza z 1139 roku, której doznał w czasie pobytu w Rzymie.

Manuskrypt Malachiasza został podobno złożony w Bibliotece Watykańskiej przez papieża Innocentego II i pozostał w zapomnieniu przez 400 lat.

Ostatnie zdanie z dokumentu brzmi:

" W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. "

Wielu zwolenników przepowiedni próbuje przypisać imię Piotr Rzymianin obecnemu papieżowi Franciszkowi, wskazując m.in. na fakt, że papież wybrał imię Franciszek na cześć Franciszka z Asyżu, którego ojcem był Pietro Bernardone.

Inni wskazują na świeckie nazwisko papieża, Bergoglio, które próbują przedzielić na dwa człony: w utworzonym kalamburze człon: berg, miałby oznaczać górę, która tematycznie kojarzy się ze skałą (Petrus czyli Piotr), a Oglio jest włoską nazwą rzeki w północnych Włoszech (odległy związek z Romanus, czyli Rzymianin).

Pojawiła się także interpretacja, która łaczy "Gloria Olivae" z faktem, że Joseph Ratzinger był prefektem Kongregacji do spraw Nauki Wiary i miał bronić doktryny Kościoła czy też nawiązania do drzewa oliwnego jako symbolu kultywowania tradycji i konserwatywnego podejścia do Kościoła.

Za "De labore Solis" (z pracy Słońca) uznawano Karola Wojtyłę, co potwierdzały liczne pielgrzymki papieża do krajów całego świata.

Czy przepowiednia św. Malachiasza jest prawdziwa?

Przepowiednia od stuleci budzi wiele kontrowersji, a historycy przekonują, że lista powstała tylko po to, żeby skłonić konklawe do wyboru odpowiedniego kandydata na papieża w XVI wieku.

Wątpliwości budzie także fakt, że Święty Malachiasz żył w XI wieku, jednak słynne proroctwo zostało znalezione, w przeciwieństwie do innych jego tekstów, dopiero pięć wieków później.

Jednak wiele innych proroków zapowiada rychły upadek stolicy apostolskiej.

Nostradamus mówił o papieżu "o skórze oliwnej". Tu także pojawiają się powiązanie do herbu Josepha Razingera, w którym znajduje się koronowana głowa czarnoskórego człowieka.

" Z powodu śmierci bardzo starego papieża wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku. Będzie się o nim mówiło, że osłabi Tron, jednak będzie go długo dzierżył w bólu. "

Królowa Saba z kolei przepowiadała:

" W tych dniach na stolicy Mesjasza papież Piotr będzie siedział, drugi z rodziny Rzymianin. Święty Apostoł Pański pierwszym papieżem będzie, który zacznie paść trzodę Chrystusa, a Piotr drugi reszty dokona. Po nim już żadnego papieża nie będzie. "

Większość najsłynniejszych wizjonerów papiestwa jest zgodna: ostatnim papieżem, który zasiądzie na tronie w Watykanie, jest Piotr, który pochodził będzie z Rzymu.

Ciężko powiedzieć czy na pewno dotyczy to papieża Franciszka.

