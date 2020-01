Pomoc przychodzi czasem z najmniej oczekiwanych miejsc. Dopiero co informowaliśmy was o modelce, która postanowiła wykorzystać ilość obserwujących na pomoc w ratowaniu australijskich zwierzaków, które masowo giną w pożarach. "Naga filantropistka" wysłała nagie zdjęcie każdemu, kto wpłacił przynajmniej 10 dolarów na konto wskazanej organizacji. Teraz do walki z pożogą dołączył... lokalny diler. Australijczyk postanowił przeznaczyć 10% swojego dochodu na ratowanie kontynentu.

Australijski diler przeznacza 10% od sprzedanego towaru na pomoc w walce z pożogą

Wieść z zawrotną prędkością obiegła internet. W mediach społecznościowych pojawiły się screeny wiadomości przesłanych przez rzeczonego dilera. Australijczyk poinformował swoje kontakty o pomocy, na którą się zdecydował. Uznał, że od każdego towaru sprzedanego w ciągu najbliższego weekendu odprowadzi 10% na rzecz walki z pożarami.

Australia płonie od kilku miesięcy. Według najnowszych danych, w pożarach zginęło już ponad miliard zwierząt, w tym przedstawicieli gatunków typowych wyłącznie dla tego kontynentu, oraz 27 osób. Jak podaje TVN Meteo, spłonęło już przeszło 10.3 miliona hektarów terenu, czyli więcej niż zajmują wszystkie lasy w Polsce. Swoją cegiełkę do walki z żywiołem dołoży również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w tym roku zagra również dla Australii.

