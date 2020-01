Była gotowa poświęcić wnuczka, by ratować kota. Spuściła chłopca na linie z 4. piętra [WIDEO]

Ile bylibyście w stanie poświęcić, by ratować swojego pupila? Pochodząca z Chin kobieta naraziła życie własnego wnuczka tylko po to, by wyciągnął jej kota z balkonu sąsiadów. Całe zajście nagrali przerażeni przechodnie.

Babcia była gotowa poświęcić wnuczka, by ratować kota

Do zdarzenia doszło w Peng'an, w prowincji Syczuan. Ludziom przechodzącym wzdłuż jednego z bloków objawił się przerażający widok. Właścicielka mieszkania znajdującego się na 4. piętrze spuściła z balkonu swojego 7-letniego wnuczka. Babcia okręciła chłopca w pasie cienkim sznurkiem, a następnie własnoręcznie spuściła na balkon poniżej, na którym utknął jej kot. Całość została uwieczniona na nagraniu, które z miejsca obiegło internet.

Powyższe wideo wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Kobiecie zarzucano skrajną nieodpowiedzialność, przedkładanie życia kota nad własnego wnuczka oraz zwyczajną głupotę. Mogła w końcu zejść do sąsiadów i poprosić o wypuszczenie kota z ich balkonu. Kobieta w wywiadzie z lokalnymi mediami przyznała, że w trakcie wykonywania swojego misternego planu nie przyszło jej do głowy, że życie jej wnuczka może znajdować się w niebezpieczeństwie. Dopiero po obejrzeniu nagrania przyznała, że popełniła błąd i wyciągnie z niego lekcję.

Zobacz też: 7-latek połknął AirPodsy. Boi się, że ktoś się podłączy i uruchomi je w układzie trawiennym