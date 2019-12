Banksy to jedno z najbardziej znanych nazwisk w street-artowym świecie. Anonimowy artysta często w swoich prasach porusza polityczne i społeczne tematy. W okresie świątecznym postanowił stworzyć specjalny mural, by zwrócić uwagę na zagadnienie bezdomności, które jest sporym problemem szczególnie zimą. To niejedyne dzieło Banksy'ego, które ma nas skłonić do refleksji w okresie Gwiazdki.

Banksy stworzył kontrowersyjną szopkę bożonarodzeniową. Zamiast gwiazdy pojawił się ślad po pocisku

Szopka bożonarodzeniowa pojawiła się w hotelu Walled Off w Betlejem i nazywa się 'Blizna Betlejemska'. Oczywiście w szopce pojawił się żłóbek Jezusa, Maryja, Józef oraz zwierzęta. Co jednak zaskakujące za nimi znajduje się betonowy mur. Zamiast gwiazdy widzimy... ślad po kuli. Co więcej za postaciami widać napisy na murze "pokój" i "miłość".

Poprzez tę pracę Banksy pokazał życie Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. Mur ma 8 metrów wysokości i 790 km długości. Mimo decyzji Trybunału Sprawiedliwości, który uznał mur za nielegalny, Izrael twierdzi, że gwarantuje on bezpieczeństwo. Palestyńczycy jednak postrzegają całą akcję jako próbę zajęcia ich terytoriów. Hotel Walled Off słynie z tego, że z jego okien widać mur.

Banksy już niejednokrotnie zabierał głos w sprawie konfliktu Izraela i Palestyny rysując swoje dzieła na murze. Mówi się, że wkroczył do Strefy Gazy, by stworzyć tam kilka dzieł dotyczących wojny z 2014 roku.

Zobacz także: W Londynie odkryto mural Banksy'ego. Przez 11 lat zasłaniały go rusztowania