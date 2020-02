Była ukochana Teda Bundy'ego o relacji z nim: "Ludzie wciąż mnie prześladują, bo go kochałam"

Elizabeth Kendall była młodą, samotną matką gdy w 1969 roku poznała Teda Bundy'ego. Był przystojnym i czarującym nieznajomym, którego spotkała w barze. Z czasem zostali parą, a Bundy wprowadził się do niej. W trakcie ich pięcioletniego związku Bundy zamordował około 30 kobiet (a przynajmniej do tylu się przyznał). To właśnie Elizabeth podsunęła policji trop, przyczyniając się do schwytania jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców w dziejach. A zarazem mężczyzny, z którym pragnęła spędzić życie. Przez niespełna 40 lat Elizabeth Kendall milczała na temat swojego związku z Tedem Bundym i zbrodni, których się dopuścił. Ostatnio zabrała jednak głos. Co po latach sądzi o jego zbrodniach?

Była dziewczyna Teda Bundy'ego opowiedziała o jego zbrodniach

Swój związek z Bundym, Kendall opisuje jako szczęśliwy. Było im ze sobą dobrze, a Ted pomagał jej w wychowaniu kilkuletniej wówczas córeczki. Sielanka dobiegła jednak końca, gdy w gazecie ukazał się portret pamięciowy poszukiwanego mordercy. Ten do złudzenia przypominał Teda. Mimo uczucia, jakim darzyła swojego partnera, Elizabeth postanowiła chronić córkę i zgłosiła organom ścigania, że człowiek z portretu to prawdopodobnie Ted Bundy.

To właśnie jej doniesienie umożliwiło pociągnięcie seryjnego mordercy do odpowiedzialności. Elizabeth Kendall przez wiele lat unikała tego tematu. Przerwała jednak milczenie udzielając wywiadu dla ABC News. W rozmowie wyznała między innymi:

" Wciąż nie do końca dociera do mnie, że mężczyzna, którego kochałam i który wydawał się perfekcyjny, był zdolny do tak strasznych rzeczy. Trudno mi to zaakceptować. "

Kobieta wyznała, iż była przekonana, że któregoś dnia poślubi Teda Bundy'ego. Prawda o brutalnych mordach, których się dopuścił, zniweczyła te marzenia. Dziś przyznaje, że nie jest nawet pewna, czy Ted faktycznie ją kochał, czy zwyczajnie nią manipulował.

" Robił wiele by nas uszczęśliwić. Moi rodzice go kochali i naprawdę chciałam go poślubić. [...] Ciężko mi stwierdzić, czy on mnie kochał. To mogła być zarówno miłość, jak i manipulacja. "

Po chwili dodała jednak, że gdy o tym myśli, zaczyna wierzyć w uczucia Bundy'ego względem niej. Przez to wydaje jej się niemal... normalnym człowiekiem. Wciąż prześladują ją jednak wyrzuty sumienia, że pozwoliła mu żyć pod jednym dachem z nią i jej małą córeczką.

Powyższy wywiad jest częścią nowego serialu dokumentalnego, poświęconego Elizabeth Kendall i jej relacji z Tedem Bundym - "Ted Bundy: Falling for a Killer", dostępnego na platformie Amazon Prime Video. Elizabeth była również główną bohaterką filmu "Podły, okrutny, zły", gdzie wcieliła się w nią Lily Collins. Teda zagrał zaś Zac Efron.

