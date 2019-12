Co by było, gdyby "Patointeligencję" Maty napisał Adam Mickiewicz? [WIDEO]

"Patointeligencja" autorstwa młodego rapera - Maty podbiła internet. Chłopak opowiedział w swoim utworze o tym, w jakiej rzeczywistości żyje jego pokolenie. Nie szczędził przy tym gorzkich słów na temat świata elit - w tym środowisku prawniczemu, w którym obraca się jego ojciec. Utwór najwyraźniej był na tyle wiarygodny, że został użyty w materiale TVP i posłużył reporterowi jako komentarz do wprowadzenia nowej reformy sądownictwa.

Klip od 11 grudnia 2019 roku osiągnął już niemal 10 milionów odtworzeń na YouTubie. Nic więc dziwnego, że w sieci zaczęły pojawiać się parodie kontrowersyjnej kompozycji. Jedna z nich pojawiła się na kanale Facecje TV. Jego twórcy są znani między innymi z tworzenia fikcyjnych rozmów na Facebooku, które prowadzą osoby żyjące w czasach, kiedy medium nie było dostępne. Dzięki autorom kanału możemy wyobrazić sobie między innymi jak wyglądałaby dyskusja Zygmunta III Wazy i Carycy Katarzyny pod postem Napoleona Bonaparte. Za sprawą magii internetu swoje 3 grosze mógł dorzucić do takiej wymiany zdań nawet Christiano Ronaldo.

Tym razem Facecje przeniosły utwór Maty w czasy Adama Mickiewicza. Twórcy sparodiowali klip młodego rapera i napisali tekst adekwatny do sytuacji z XIX wieku. Utwór zatytułowano "Pato Emigracja". Znalazły się w nim nawiązania do powstania, wywózek na Sybir, konfliktu ze Słowackim czy zdobycia Arsenału.

Facecje - Pato Emigracja - tekst

Mój ziomo w Filomatach grzał tabakę pierwszego września

Po pierwszej szczypcie nie miał hajsu na drugą i przestał

a nam ze wstydu mówił że to alergia

Mój ziomo miał marzenia, które chciał spełniać

Marzył o Polsce, a śledczym ściemniał że mu chodzi o Wietnam

Wilno - Sybir w łańcuchach, Wilno - Sybir w więzach

Mój ziomo z mym ziomem zdobyli Arsenał

Mój ziomo chuja wygrał, mój ziomo w chuj przegrał

Mój ziomo z mym ziomem biegali w listopadzie po Łazienkach

Zrobili Powstanie, jeden zginął a drugi wyjechał

Mój ziomo miał wyrok, mój ziomo miał celę

Mój ziomo miał jeden cel Polska była celem

Mój ziomo chciał cara i Rosję zgnieść w rękach

nie pykło, bo była tak wielka

że dużo już prędzej by kopnął w kalendarz [i kopnął w kalendarz]

Mojego zioma powiesili w Sylwestra

A ja ciągle pamiętam jak jego szabelka

błyszczała w słońcu o 8:20

Nie mamy ojczyzny choć nasza jest racja

Mamy Paryż, a to dekoracja

Nie mamy ojczyzny choć nasza jest racja

Mamy ten Paryż, a to dekoracja

My to Pato Emigracja

My to! My to!

Pato Emigracja (My to!)

Pato Emigracja (My to!)

Pato Emigracja

Mój ziomo chla absynt, mój ziomo na bruku [paryskim]

Mój ziomo by jeszcze narobił tu huku

ale mu weszły suchoty i serce stop stuku-puku

Mój ziomo polonez, mój ziomo mazurek

Mój ziomo by wolał zjeść mazurek niż pleść nut sznurek

bo go chudego jak szkielet gryzie jeszcze chudszy szczurek

Mój wieszczo Krasiński, mój leszczo Słowacki,

ziom Norwid, ziom Chopin, mój mistrzo Towiański

To klimat był jednak za mocno chłopacki [wstyd]

Łzy czyste rzęsiste się leją gdy kminię, że były tam z nami też przecież ziomkinie

Maryla, Celina, Ksawera, Delfina

Sorewicz dziewczyny już kiśnie mi mina

Zacząłem robić te strofy bo miałem dość głodu i zimna

A nigdy nie chciałem być głodny, i zawsze chciałem wolnego Wilna

Zacząłem robić te strofy bo miałem dość głodu i zimna

I zawsze chciałem wolnej Polski, wystarczy wolna, nie musi być silna

I pierdolę cara i cesarzową za to, że bagietka to moja kolacja

I pierdolę carycę i cesarza za to, że nie mamy ojczyzny, choć nasza jest racja

My to Pato Emigracja "