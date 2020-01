Dzieło Picassa warte ponad 100 milionów złotych zostało zniszczone

"Bust of a Woman" to obraz Pabla Picassa z 1944 roku. Przedstawia kobietę i został namalowany w Paryżu podczas ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej. Modelką artysty była fotografka Dora Maar. Dzieło do niedawna można było zobaczyć w galerii Tate Modern w Londynie.

Dzieło Picassa warte ponad 100 milionów złotych zniszczone

Jak donosi BBC, w sobotę 28 grudnia 2019 roku w Tate Modern doszło do niefortunnego zdarzenia. Niejaki Shakeel Massey z północnej części Londynu został oskarżony o zniszczenie dzieła Picassa. Wspomniany obraz był warty 20 milionów funtów, czyli grubo ponad 100 milionów złotych.

20-latek rzekomo podarł płótno, jednak galeria nie podała informacji na temat dokładnych strat. Dzieło zostało usunięte z ekspozycji i trafił w ręce ekspertów, którzy ocenią wyżądzone szkody.

Domniemany sprawca pojawił się na przesłuchaniu w sądzie dwa dni po niefortunnych wydarzeniach. Massey nie przyznał się do winy. Został aresztowany do dnia 30 stycznia, sąd odmówił mężczyźnie opuszczenia aresztu za kaucją.

