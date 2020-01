Dziś w nocy dwie satelity mogą się zderzyć ze sobą. Czy coś nam grozi?

Jakie konsekwencje może mieć zderzenie się ze sobą dwóch satelitów w przestrzeni kosmicznej. Czy mamy powody do obaw?

Pierwszą z omawianych satelitów jest wycofana z eksploatacji jednostka IRAS. Jest to pierwszy w historii satelita wyposażony w teleskop na podczerwień, który przeprowadził badanie całego nieba. Urządzenie ma długość 3,6 metra i waży nieco ponad tonę. Orbiter został wystrzelony w 1983 roku i działał przez 10 miesięcy. Drugim obiektem jest GGSE-4, 4,5-kilogramowy, emerytowany satelita naukowy, wystrzelony w 1967 roku. LeoLabs ocenia, że szansa zderzenia wynosi 1:100.

Według LeoLabs, o 00:39 czasu polskiego obie satelity zbliżą się do siebie w odległości od 15 do 30 metrów. Będą się wtedy znajdować około 900 kilometrów nad miastem Pittsburgh w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych.

Biorąc pod uwagę, że obie jednostki od lat nie działają, nie ma możliwości poprawienia ich orbity i umieszczenia ich na bezpieczniejszym kursie.

Chociaż kolizja nie stanowi zagrożenia dla ludzi na Ziemi, tego rodzaju wydarzenia zwiększają ryzyko, że niebezpieczne szczątki uderzą w Międzynarodową Stację Kosmiczną i ważne dla ludzi satelity.

Doktor Alice Gorman z Uniwersytetu Flindersa twierdzi, że możliwa jest jedna z najniebezpieczniejszych tego typu kolizji w historii:

"

Z pewnością takie kolizje zdarzały się w przeszłości. Jednak to, co jest naprawdę interesujące w tym konkretnym przypadku, to fakt, że szacunkowe przejście w odległości od 15 do 30 metrów jest niewiarygodnie bliskie. Znajdujące się na orbicie statki kosmiczne podjęły manewry wymijające, aby uniknąć rzeczy, które znajdują się w ich bezpośredniej odległości. Przy takiej kolizji może powstać potencjalnie duża ilość gruzu. To jedna z najniebezpieczniejszych sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia. Głównym zmartwieniem w przypadku zderzenia jest powstanie tzw. Syndromu Kesslera. "