Greta Thunberg uczy się strzelać? Viralowe wideo okazało się fałszywe

Chociaż trzeba przyznać, że podobieństwo Grety do 31-letniej strzelającej Emmy jest uderzające. Ale po kolei - niedawno w sieci pojawiło się wideo, które przedstawia młodą kobietę uczącą się strzelać z karabinu. Tak naprawdę widać na nim inną Szwedkę, 31-letnią Emmy. Kobieta od kilkunastu dni stara się wyjaśnić internautom, że nie jest Gretą Thunberg. Internet się jednak uparł i nie odpuszcza, twierdząc, że to młoda aktywistka znalazła sobie nowe hobby.

Greta Thunberg uczy się strzelać z karabinu? Fejkowe wideo

Pierwszy z postów prezentujących "Gretę" z karabinem pojawił się na Twitterze 10 grudnia. Ma prawie 6 tysięcy polubień, a wideo obejrzano ponad 1,9 miliona razy. Tweetowi towarzyszył podpis autora, brzmiący:

" Teraz mam karabin maszynowy. Ho, ho, ho. Nie jestem jednak pewny, czy lewaccy przyjaciele Grety będą zadowoleni. "

W komentarzach możemy zauważyć bardzo ciekawe przemyślenia na temat Grety, nawet jeżeli na wideo widzimy kompletnie przypadkową 31-letnią kobietę:

" Jak na kogoś, kto twierdzi, że ukradziono jej dzieciństwo, to ona ma więcej ciekawych doświadczeń i możliwości, niż 3/4 moich dorosłych znajomości i jakikolwiek dzieciak, którego kiedykolwiek poznałam. "

Oryginalne wideo ukazało się 7 grudnia i zostało opublikowane przez Emmy Slinge, która chciała się podzielić swoimi doświadczeniami ze strzelnicy. 31-latka przyznała w rozmowie z lokalną gazetą Mitt 1, że zdaje sobie sprawę z tego, iż wielu internautów twierdzi, że jest podobna do Grety Thunberg. Po tym jak nagranie stało się viralem, kobieta zaczęła udostępniać artykuły dementujące twierdzenie, że występuje w nim szwedzka aktywistka klimatyczna.

Slinge zaznaczyła w rozmowie z Dagblet, że nie chce, by wideo sprawiało problemy dla Grety Thunberg. Cóż, wygląda na to, że nie do końca się to udało.