Jedna z najsłynniejszych nastolatek świata powalczy o Pokojową Nagrodę Nobla 2020. Wieść przekazali Jens Holm i Hakan Svenneling - duńscy posłowie, odpowiedzialni za zgłoszenie jej kandydatury.

Greta Thunberg została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla

Duńscy posłowie z Partii Lewicy zgłosili kandydaturę Grety Thunberg w 2019 roku. Swoją decyzję argumentowali słowami "[Greta Thunberg - przyp. red.] ciężko pracowała na to, by zmusić polityków do otwarcia oczu na kryzys klimatyczny". W myśl ich założenia, wspieranie walki ze zmianami klimatycznymi wpisuje się w walką na rzecz światowego pokoju.

Greta Thunberg zyskała światowy rozgłos za sprawą swojej przemowy w trakcie szczytu klimatycznego ONZ. Od tamtej pory to właśnie jej nazwisko kojarzone jest z walką o ratowanie naszej planety. Mimo młodego wieku, szwedzka aktywistka zrobiła już zawrotną karierę i otrzymała wiele wyróżnień. Została okrzyknięta Człowiekiem Roku według magazynu TIME, a także wręczono jej Right Livelihood Award - tak zwanego "alternatywnego Nobla".

Norweski Komitet Noblowski nie skomentował nominacji.Greta również nie odniosła się do tego wielkiego wyróżnienia.

Zobacz też: Jeremy Clarkson ostro o Grecie Thunberg. "To idiotka. Obrusza się mówiąc, że wszyscy umrzemy"