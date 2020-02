Kiedy i jaką wypić kawę by zadziałała na nas najlepiej?

Znasz to uczucie, kiedy po wypiciu nawet bardzo mocnej kawy chce ci się spać? Być może kawa już na ciebie nie działa. Jaką i kiedy pić kawę, by nasz organizm czuł się po niej dobrze?

O jakich porach najlepiej pić kawę?

Popularny czarny jak smoła napój uznawany jest na całym świecie za remedium na wszelkie zmęczenie. Dzięki kawie nasz mózg działa sprawniej. Zawarta w kawie kofeina pobudza korę mózgową i ośrodki podkorowe, a także ośrodek oddechowy i naczynioruchowy. Po wypiciu "małej czarnej" serce bije szybciej, mięśnie otrzymują więcej krwi, a wątroba uwalnia glikogen.

" Kofeina pobudza produkcję adrenaliny i zwiększa poziom neurotransmiterów, takich jak dopamina, serotonina i acetylocholina, które są odpowiedzialne m.in. za zmiany nastroju "

- pisze Lani Kingston w swojej książce "How to make coffee. The science behind the bean".

Jak się okazuje, wczesny poranek nie jest najlepszym momentem na kawę. Około godziny 8.00 w naszym organizmie utrzymuje się bardzo wysoki poziom kortyzolu, który jest hormonem stresu. Z wypiciem pierwszego kubka kawy należy wiec poczekać do 9:30, gdy poziom zacznie gwałtownie spadać.

Kolejny szczyty poziomu kortyzolu przypadają miedzy 12.00 a 13.00 oraz 17.30 a 18.30. Jeśli w tym czasie sięgamy po kawę, ryzykujemy uodpornienie się na działanie kofeiny, a co gorsze może być niebezpieczne dla naszego organizmu.

Jak pić kawę, by nie szkodziła?

Kofeina zaczyna działać w naszym organizmie dopiero po około 30 minutach. Niestety część osób robi sobie w tym czasie kolejną filiżankę, ponieważ nie czuje natychmiastowego efektu. Maksymalne stężenie kofeiny we krwi utrzymuje przez około godzinę, jednak skutki wypicia kawy powinniśmy odczuwać przez kolejne cztery godziny.

Picie kawy jednej po drugiej niesie poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, bowiem kofeina kumuluje się w naszym ciele.

Nadmiar kofeiny może powodować między innymi:

Rozdrażnienie i rozkojarzenie

Odwodnienie

Trudności z koncentracją

Drżenie mięśni

Zaburzenia snu

Dolegliwości żołądkowe

Zgagę

Za bezpieczne dla osób zdrowych uznaje się wypicie 3-5 filiżanek napoju dziennie w sporych odstępach czasu. Według naukowców nie uświadczymy wtedy żadnego negatywnego wpływu na nasze zdrowie.

Ważna jest również wielkość naczynia, z którego pijemy kawę. 3-5 porcji dziennie dotyczy bowiem filiżanek, szklanek lub małych kubeczków. Niestety część z konsumentów przyzwyczaiła się do korzystania z ogromnych kubków lub kupowania napoju w rozmiarze XXL.

Co nam daje picie kawy

Wpływ zawartej w kawie kofeiny jest przedmiotem wielu różnych badań, które potwierdzają, że:

Kawa wzmacnia koncentrację

Kawa poprawia wyniki zadań, które wymagają pamięci wizualnej albo szybkiego czasu reakcji;

Kawa poprawia naszą pamięć krótkotrwałą;

Kawa poprawia i redukuje zmęczenie.

Mała czarna ma też bardzo dobry wpływ na wyniki ćwiczeń (szczególnie wytrzymałościowych) i przyspiesza przemianę materii.

Która kawa jest najzdrowsza?

Kawa rozpuszczalna, parzona czy z ekspresu: Którą z kaw powinno się wybierać najczęściej?



Najłatwiejsza do przyrządzenia, rozpuszczalna nie pobudza tak bardzo jak prawdziwa arabica. Może za to zawierać ochratoksynę A. To produkowana przez pleśń rakotwórcza substancja, która odkłada się w organizmie, uszkadzając nerki i układ odpornościowy.

Kawa parzona też nie jest obojętna dla naszego organizmu, ale z innego powodu. Ponieważ fusy swobodnie pływają w filiżance, tworzy się zawiesina, która podrażnia żołądek i może powodować wrzody.

Najzdrowsza jest kawa z ekspresu ciśnieniowego. Świeżo mielone ziarna kawy najkrócej pozostają w gorącej wodzie, a tym samym najmniej szkodliwych substancji przedostaje się do filiżanki z aromatycznym napojem.

W skrócie: dla maksymalnego efektu powinno pić się czarną kawę z ekspresu, najlepiej drobno zmieloną i długo parzoną.

