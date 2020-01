Latający lodowiec. Fotografowi udało się uchwycić niezwykle zjawisko [ZDJĘCIE]

Niezwykłe zjawisko, uchwycone na zdjęciu zadziwiło wielu internautów. Fotografia przedstawia bowiem fragment lodowca "zawieszony" w powietrzu wysoko nad taflą wody. Jak to możliwie, że ogromny kawał lodu może "swobodnie szybować"?

Lewitujący lodowiec: jak to możliwe?

Siergiej Kaszyn uchwycił na swojej fotografii rzadkie zjawisko, jakie pojawiło się nad taflą wody. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nad wodą "wisi" swobodnie ogromny kawał lodu. Tajemnicze zjawisko wyglądało, jakby pojawiło się znikąd lub było wytworem manipulacji grafika komputerowego. Jednak po analizie okazuje się, że jest to jedynie złudzenie optyczne. Jak to możliwe?

Zjawisko uwiecznione na zdjęciu to nic innego jak fatamorgana, nazywana także mirażem. Złudzenie optyczne charakterystyczne dla tropikalnego, gorącego klimatu czasami pojawia się również na terenach, gdzie temperatura spada do ok. -25 ℃.

Prawdopodobnie właśnie w czasie gdy zrobiono udostępnione w mediach społecznościowych zdjęcie, panowały właśnie takie dogodne warunki pogodowe.

Fatamorgana powstaje, gdy warstwy powietrza mają różne temperatury, co daje im tym samym inną gęstość i współczynnik załamania. Wówczas trajektorie odbitych świateł odległych obiektów nie są proste, a zakrzywione, co wprawia obserwatora w dezorientację, prowadząc go do prostej konkluzji takiej jak ta, że nad taflą wody pojawia się fragment lewitującego lodowca.

Miraż nie jest niczym nadzwyczajnym również w wielu innych miejscach. Wystarczy słoneczny dzień i stosunkowo słaby wiatr, by obserwować miraże na drogach, dachach samochodów, a nawet na domowych parapetach.

Zjawisko często można obserwować w Polsce na Pustyni Błędowskiej oraz na Wyżynie Śląskiej. Najbardziej spektakularne miraże pojawiają się w Cieśninie Mesyńskiej, gdzie są również najefektowniejsze.

Lewitujący lodowiec możemy zatem rozpatrywać w kategoriach nauki i nie traktować go jako zjawisko nadprzyrodzone.

Zobacz również: Zagadka sprzed tysięcy lat: Czy w Google Earth znaleziono tajemiczne piramidy?