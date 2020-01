Muzeum w Auschwitz skrytykowało autora książki "Chłopiec w pasiastej piżamie" za "powielanie niebezpiecznych mitów"

Irlandzki powieściopisarz John Boyne w 2006 roku stworzył książkę "Chłopiec w pasiastej piżamie". Dzieło szybko doczekało się filmowej adaptacji. Poruszającą historię na ekrany kin przeniósł reżyser i scenarzysta Mark Herman znany również z produkcji "Miasto nadziei".

Muzeum w Auschwitz skrytykowało autora książki "Chłopiec w pasiastej piżamie"

Akcja filmu oraz książki jest osadzona w realiach II wojny światowej. Ojciec ośmioletniego Bruna zostaje komendantem obozu zagłady i z całą rodziną przenosi się na wieś. W nowym miejscu chłopcu brakuje kolegów i ciekawych zajęć. Bruno spędza wolny czas na zwiedzaniu okolicy, gdzie poznaje Żyda - więźnia obozu zagłady - w swoim wieku. Chłopcy świetnie się rozumieją i zaprzyjaźniają mimo ogromnych różnic społecznych i dzielącego ich drutu kolczastego, wyznaczającego granice obozu.

Muzeum Aushwitz-Birkenau stwierdziło, że "Chłopiec w pasiastej piżamie" nie powinien trafiać do osób, które nie znają dobrze historii II wojny światowej. Reprezentanci placówki podkreślili, że zarówno książki jak i filmu "powinien unikać każdy, kto studiuje lub uczy historii Holocaustu".

Centrum badawcze działające w muzeum stworzyło esej, w którym dokładnie opisało, dlaczego książka Boyne'a może być niebezpieczna. Jak donosi "The Guardian", z tekstu wynika, że powieść mija się z faktami historycznymi i utrwala mity.

Boyne odniósł się do eseju i stwierdził, że od początku informował swoich czytelników, że jego powieść jest fikcyjna, co go w pełni usprawiedliwia.

