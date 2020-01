Nie żyje uczestnik popularnego reality-show. Miał zaledwie 29 lat

Tyler Gwozdz był uczestnikiem popularnego, amerykańskiego reality show randkowego "Bachelorette". Program emitowała stacja ABC. Mężczyzna wielokrotnie opowiadał o swoich planach na przyszłość. Chciał zostać przedsiębiorcą oraz psychologiem. Niestety zmarł mając zaledwie 29 lat.

Tyler Gwozdz nie żyje. Uczestnik programu "Bachelorette"

Gwozdz trafił do szpitala 13 stycznia 2020 roku po interwencji ratowników medycznych. Funkcjonariusze wezwani do jego domu, przewieźli Tylera prosto na OIOM. Lekarze robili wszystko, aby przywrócić chłopakowi zdrowie, niestety im się to nie udało. 22 stycznia 2020 roku Tyler Gwozdz zmarł.

Jak donosi CNN, przyczyną śmierci Tylera mogło być przedawkowanie narkotyków.

Śmierć uczestnika "Bachelorette" potwierdzili producenci serialu w oficjalnym oświadczeniu:

" Odkąd dowiedzieliśmy się o śmierci, jesteśmy zrozpaczeni. Nasze myśli są teraz z rodziną Gwozdza i jego przyjaciółmi. "

Tyler Gwozdz miał polskie korzenie.

