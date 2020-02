Jak podaje PAP, Poczta Polska postanowiła zawiesić doręczanie przesyłek do Chin od 4 lutego 2020 do odwołania. Jest to związane z zawieszeniem operacji lotniczych do tego kraju i brakiem innych możliwości transportu. Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 2020 LOT wstrzymał loty do Chin, a 4 lutego 2020 przedłużył decyzję do 29 lutego 2020.

Poczta Polska wstrzymuje przesyłki do Chin

Co z paczkami, które zostały nadane do Chin? Poczta Polska zaznaczyła, że mogą wystąpić opóźnienia w doręczaniu przesyłek już wysłanych do tego państwa. Przypomniała również, że według komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Połączenia lotnicze z Chinami wcześniej zawiesiły m.in.: British Airways, Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.

Koronawirus z Chin: Ofiary śmiertelne

Według danych opublikowanych we wtorek przez państwową komisję zdrowia - liczba zainfekowanych w Chinach wzrosła w poniedziałek 3 lutego 2020 do 20 tys. 438 osób. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło dotychczas łącznie 426 osób. Przypadki zakażenia stwierdzono w 25 krajach - zakażonych jest tam w sumie 151 osób, poza ChRL zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem.

