Polak kupił zdjęcie Księżyca warte 1,5 mln dolarów. Okazało się, że to fotomontaż

Fotografia Petera Lika jest najdroższym zdjęciem, jakie dotąd trafiło do Polski. Odbitka wydrukowana na papierze z drobinami diamentów mierzy ok. 2 m wysokości i jest wyceniana na około 6 milionów złotych.

Najdroższe zdjęcie w Polsce

Fotografia przedstawia Księżyc uchwycony nad górami południowej części prowincji Anhui we wschodnich Chinach. Słynny fotograf zrobił całą serię zdjęć, ale to, które trafiło do Polski, jest najcenniejsze, bo zostało wykonane jako pierwsze.

" Gdy zobaczyłem tę fotografię, uznałem, że po prostu muszę ją mieć. "

– twierdzi szczęśliwy nabywca Filip Majchrowski.

Obraz nosi tytuł "Moonlit Dreams" i po raz pierwszy został zaprezentowany przez twórcę pod koniec 2017 roku.

"Moonlit Dreams" to fotomontaż

Dzieło Lika od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Wielu znanych ekspertów w dziedzinie fotografii twierdziło, że nie jest to jedno zdjęcie, ale fotomontaż. Eksperci wskazywali między innymi, że Srebrny Glob wygląda identycznie jak na innym zdjęciu Lika, „Bella Luna”.

Z czasem sam Peter Lik przyznał się, że fotografia nie do końca jest wyłącznie efektem fotograficznego talentu i że jest to fotomontaż. W odpowiedzi na maila znanego vlogera Jareda Polisa napisał:

" Cześć Jared, miło cię poznać. Moonlit Dreams to tak naprawdę złożona fotografia. Jesteśmy otwarci i transparentni w tym temacie od czasu, kiedy zdjęcie zostało wydane. Doceniam to, że pytasz. "

Peter Lik uchodzi za najlepiej zarabiającego fotografa w historii. Do 2015 roku na jego konto wpłynęło podobno 440 mln dolarów. Fotografie artysty przedstawiają najczęściej panoramiczne ujęcia krajobrazu: drzew, nieba, jezior, pustyń i błękitnej wody.

