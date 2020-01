Powstanie ulica WOŚP w Warszawie? Petycja trafiła na biurko prezydenta miasta

W styczniu 2020 roku odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak po raz kolejny stanął na czele wolontariuszy z całego świata i pokazał, że tego jednego dnia potrafimy się zjednoczyć i pomagać najbardziej potrzebującym ponad podziałami. Warszawiacy stwierdzili, że chcą okazać wdzięczność Fundacji i nazwać jedną z ulic na cześć organizacji Owsiaka.

Jak donosi warszawa.naszemiasto.pl, Warszawskie Forum Samorządowe zwróciło się do władz stolicy o nadanie jednej z ulic lub skwerów w Warszawie nazwy WOŚP. W rozmowie z portalem Grzegorz Gruchalski - reprezentant Forum opowiedział:

"

W naszym odczuciu należy uhonorować tę wspaniałą imprezę, która przyczynia się do niezbędnej pomocy potrzebującym oraz promuje wiedzę o zdrowiu. WOŚP to cała rzesza wspaniałych ludzi, od organizatorów, przez wolontariuszy, kończąc na darczyńcach. Orkiestra to również wspaniała idea, w której centrum jest człowiek i jego zdrowie. "