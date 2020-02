"Śnieżny Księżyc": Kiedy zobaczymy jedną z największych pełni Księżyca w 2020 roku?

W nocy z 8 na 9 lutego 2020 na nocnym niebie będzie miała miejsce jedna z największych w tym roku pełni księżyca. Warto się przygotować do jej obserwowania.

Czym jest "Śnieżny Księżyc"?

Nazwa "Śnieżny Księżyc" wywodzi się od plemion, które zamieszkiwały Amerykę Południową i oznacza moment, kiedy Księżyc znajduje się w perygeum, czyli w punkcie najbliższym do Ziemi. Nazwa Śnieżny wiąże się z astrologicznym czasem zimy w tym czasie. Śnieżny Księżyc będzie czwartą pełnią pod względem wielkości tarczy naszego satelity. NASA nazywa ten czas "Superksiężycem".

Z naszego punktu widzenia Księżyc wydaje się większy i jaśniejszy niż zazwyczaj.

Gdzie i której godzinie będzie można oglądać pełnię Księżyca 8 na 9 lutego 2020?

Pełnia trwać będzie od 7 do 11 lutego, ale "Śnieżny Księżyc" przypadać będzie na noc z 8 na 9 lutego 2020. Do obserwacji pełni Księżyca nie będzie potrzebny żaden profesjonalny sprzęt, jednak zawsze możemy się wspierać choćby zwykłą lornetką. Oczywiście warto wybrać się za miasto, gdzie będziemy mogli w pełni podziwiać to wyjątkowe zjawisko. W trakcie tej wyjątkowej pełni Księżyca dojdzie także do półcieniowego zaćmienia Srebrnego Globu.

Jaki wpływ może mieć "Srebrny Księżyc" na otoczenie?

Jak wynika ze statystyk, poczucie stresu i przemęczenia towarzyszą nam właściwie od początku grudnia. Skutkuje to między innymi zwiększoną liczbą wypadków drogowych. Kiedy nocne niebo rozjaśnia Księżyc w pełni, wiele osób narzeka na bezsenność. To uczucie potęgować będzie zaćmienie, przez które możemy odczuwać niczym nieuzasadniony niepokój, obawiać się wielu rzeczy i mieć nieuzasadnione poczucie zagrożenia.

Badania dowodzą, że podczas pełni zasypiamy kilkanaście minut później i wcześniej się budzimy, a ludzki organizm wytwarza mniej serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia.

