Studia o duchach? Na hinduskim uniwersytecie ruszył wymarzony kurs dla horroromaniaków

Hinduski Uniwersytet Banaras w Varanasi postanowił wyjść ze sztywnych ram edukacyjnych i wprowadzić innowacyjny kurs dla swoich studentów. Bhoot Vidya, Ghost Studies to sześciomiesięczny, certyfikowany kurs, którego program ma dotyczyć leczenia niektórych aspektów zdrowia psychicznego za pomocą ajurwedyjskiego systemu tradycyjnej medycyny hinduskiej. Co mają jednak do tego duchy? Już wyjaśniamy.

Bhoot Vidya, Ghost Studies - wymarzony kurs dla horroromaniaków

Dziekan uczelni udzielił nieco sprzecznych definicji kursu. Jego oficjalny opis jest dość suchy i zakłada, że "Bhoot Vidya, Ghost Studies zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami psychosomatycznymi i chorobami wywołanymi przez nieznane przyczyny". Zgodnie z tą definicją, studenci kursu będą pobierać nauki dotyczące tradycyjnych metod leczenia osób, które uważają, że ich psychiczne zaburzenia są wywołane przez klątwy, nawiedzenia i opętania, podczas gdy w rzeczywistości są standardowymi problemami medycznymi, jedynie przypominającymi te paranormalne.

Jednak w innej wypowiedzi dziekan udzielił innego opisu, wskazującego bardziej na kierunek paranormalny. W odniesieniu do sposobów leczenia, których będą uczyć się studenci medycyny, stwierdził, że ayruvedyjskie metody będą wykorzystywane do "leczenia dolegliwości związanych z duchami". Brak wzmianki o zaburzeniach psychosomatycznych, brak odniesienia do zdrowia psychicznego. Tylko duchy.

W kraju, w którym kwestia chorób psychicznych nie jest traktowana w sposób, który my uznalibyśmy za właściwy, takie przedstawienie tematu może być jedynie zasłoną dymną. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak poczekać aż kurs wystartuje i studenci zdadzą relację z zajęć.

