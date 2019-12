Uważajcie, bo po sieci krążą nieprawdziwe alarmy RCB

Alerty RCB, które zaczęły być wysyłane do użytkowników telefonów na przestrzeni 2019 roku zostały oczywiście wielokrotnie przerobione na memy i czasami naprawdę można mieć problem z tym, co jest prawdą, a co tylko głupim obrazkiem.

Nieprawdziwe alerty RCB

"Powietrze jest naprawdę ch*jowe, nie ryzykuj!" - komunikat z takim zdaniem mogliśmy odnaleźć na przestrzeni ostatnich dni w polskim internecie. Został podobno wysłany do mieszkańców okolic Katowic i namawiał do tego, by zostać w domach z powodu wysokiego poziomu smogu lub wychodzić tylko, gdy jesteśmy do tego zmuszeni. Tak prezentowała się cała rzekoma wiadomość od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

O powyższego fejka zapytała redakcja portalu Eska.pl. Reprezentantka RCB Bożena Wysocka ustosunkowała się do rzekomego komunikatu i potwierdziła, że jest to jedynie fake news:

" My nie wysyłaliśmy ostatnio żadnego alertu dla Katowic. Taka wiadomość nie mogłaby mieć racji bytu. Ostrzeżenia muszą być swojej treści w pełni profesjonalne i z zachowaniem określonych form. To oczywisty fake news. "

Szkoda, że nie jest to prawdziwy komunikat - wtedy naprawdę byłby całkiem zabawny, a teraz jest po prostu żałosny. Dlatego może lepiej przestańmy już próbować wymyślać kolejne - zwłaszcza, że najlepsze ostrzeżenie w historii RCB i tak już powstało: