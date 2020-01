Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra też dla Australii. "Jesteśmy z Wami"

Na oficjalnym facebookowym profilu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawił się wpis, który zaczyna się od słów "Kochana Australio, Jesteśmy z Wami i myślimy o Was!". Kontynent od długiego czasu zmaga się z ogromnymi pożarami, które pochłonęły już miliony istnień. Jerzy Owsiak postanowił działać. W tym roku Wielka Orkiestra zagra również dla Australii.

W australijskich pożarach zginęło już ponad 20 osób i przeszło pół miliarda zwierząt. Wielu gatunkom typowym wyłącznie dla tego kontynentu grozi wyginięcie. Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy postanowił wspomóc poszkodowanych.

Jak Jerzy Owsiak napisał w poście na Facebooku:

"

Podczas 28. Finału WOŚP będziemy chcieli bardzo, bardzo mocno Was uściskać od wszystkich, którzy razem z nami grają i zwrócić uwagę na Waszą sytuację. Fundacja to miliony Polaków nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Finał to dzień, w którym solidaryzujemy się wszyscy, aby ratować życie i zdrowie polskich dzieci. Chcemy teraz, tę naszą finałową energię przesłać w Waszą stronę.

Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy Was, aby pieniądze zebrane na miejscu podczas Finału w Australii nie były przekazywane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a zostały przesłane na rzecz działającej u Was organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować. "