W Australii trwają ogromne pożary, w których w każdej minucie giną kolejne zwierzęta. Straty są ogromne, a widmo wyginięcia niektórych gatunków zamieszkujących tamte tereny staje się coraz bardziej realne. W sieci pojawiła się możliwość adoptowania własnego koali, z której skorzystał między innymi zespół Organek, swoją pomoc i symboliczne wsparcie skierowane dla ofiar australijskich pożarów zadeklarowała także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Duże zainteresowanie wzbudziło także zachowanie zamieszkujących kontynent wombatów.

Wombaty ratują inne zwierzęta podczas pożarów w Australii

W sieci zaczęły pojawiać się viralowe posty na temat uroczych stworzonek. Ludzie udostępniali zdjęcia pokracznych zwierzaków i pisali, że wombaty dzielnie ratują inne gatunki przed pożarami. Wpisy informowały, że stworzenia przejęte losem kolegów nie tylko udostępniały im własne norki, gdzie mogły wspólnie schronić się przed ogniem, ale też same przyprowadzały do nich inne zwierzaki.

Wpisy brzmią nieco bajkowo, jednak potwierdził je Greenpeace, który udostępnił wpis o tym, że faktycznie zaobserwowano wymieniane w postach zachowania zwierząt. Jednak chwilę później na Instagramie organizacji pojawiła się aktualizacja, w której przeproszono za publikację informacji, która okazała się nieprawdziwa.

Jackie French, dyrektor Fundacji Wombat w wywiadzie dla IFLScience opowiedziała, że jest bardzo sceptycznie nastawiona do viralowych treści na temat dobrze znanych jej zwierząt. Kobieta uznała, że przypisywanie im cech "pasterzy", którzy zaganiają w bezpieczne miejsca inne zwierzęta nie brzmi realnie.

" Wombaty są wyjątkowo krótkowzroczne. Koncentrują się głównie na jedzeniu. Byłoby im bardzo trudno pełnić rolę pasterzy. "

Mimo to, French nie wyklucza takiej możliwości. Kobieta podkreśla, że chociaż wombaty mają ograniczone potrzeby to są również niezwykle pomysłowe w chwilach zagrożenia. Ponadto skomentowała również dzielenie nor z innymi zwierzakami.

Wombaty tworzą bardzo rozbudowane nory z kilkoma komorami i wejściami. Są one tak duże, że niektóre sięgają nawet 100 metrów. Mają także bardzo dobrą wentylację, która może świetnie chronić przed pożarami, dlatego inne zwierzęta w trakcie zagrożenia chętnie z nich korzystają. Jednak gatunki, które zaobserwowano w norach, przez wielkość pomieszczeń, mogły nawet nie spotkać właścicieli "domów". Dr Kath Handasyde z uniwersytetu w Melbourne twierdzi, że gdyby wombat zderzył się z koalą w swoim "domu" zostałby przegoniony. Innego zdania jest Jackie French, która oznajmiła:

" Widziałam wombaty dzielące swoje nory podczas sytuacji kryzysowych z innymi wombatami czy oposami i mniejszymi stworzeniami. "

