16 najlepszych filmów kryminalnych w historii kinematografii

Kryminał to dość plastyczny gatunek, mieszący w sobie wiele podgatunków, jak film noir, dramat sądowy, film więzienny, gangsterski czy heist movie. Filmy uznawane za kryminały łączą w sobie zazwyczaj cechy innych gatunków, jak chociażby kina sensacyjnego i thrillera. My dziś skupimy się na tych produkcjach, które mieszczą się ramach kina kryminalnego sensu stricto. Nie uświadczycie tu zatem mafijnych porachunków i sądowych potyczek. Zamiast tego znajdziecie szesnaście tytułów, które stanowią najlepszą reprezentację swojego gatunku.

Top 16 - najlepsze filmy kryminalne w historii kinematografii

1. "Siedem" (1995), reż. David Fincher

To zestawienie mógł otworzyć tylko jeden tytuł. "Siedem" Davida Finchera uchodzi za absolutne arcydzieło w dziedzinie kryminału i mimo upływu lat, żaden tytuł nie zdołał strącić go z piedestału. Głównymi bohaterami są tutaj policjanci podążający tropem seryjnego mordercy, który wybiera swoje ofiary zgodnie z określonym kluczem. Każda zbrodnia nawiązuje do jednego z siedmiu grzechów głównych. W rolach głównych wystąpili Brad Pitt, Morgan Freeman i Kevin Spacey.

2. "Infiltracja" (2006), reż. Martin Scorsese

"Infiltracja" to remake hitu "Infernal Affairs" z 2002 roku, którego akcja rozgrywa się w południowym Bostonie. Policja walczy z przestępczością zorganizowaną, a młody i ambitny agent dostaje zlecenie przeniknięta w świat mafii. Chłopak szybko wchodzi w łaski bossa, tymczasem jednak mafijny informator awansuje na stanowisko dowódcze w Wydziale Spraw Wewnętrznych. Mężczyźni rozpoczynają wyścig z czasem, bo tylko ten, który jako pierwszy zdemaskuje przeciwnika, ma szansę na przeżycie. W rolach głównych wystąpili Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Jack Nicholson.

3. "Chinatown" (1974), reż. Roman Polański

Rzecz dzieje się w Los Angeles 1937 roku. Pechowy detektyw J.J. "Jake" Gittes otrzymuje zlecenie polegające na dostarczeniu dowodu niewierności niejakiego Hollisa Mulwraya. Zdobyte informacje zostają jednak wykorzystane bez zgody Gittesa, a sprawa przybiera dramatyczny obrót. Jeśli lubicie porządnie pogłówkować nad kryminalną zagadką, film Romana Polańskiego powinien sprostać waszym oczekiwaniom. W rolach głównych wystąpili Jack Nicholson, Faye Dunaway i John Huston.

4. "Leon Zawodowiec" (1994), reż. Luc Besson

Leon to cichy i spokojny człowiek, który na co dzień ceni sobie święty spokój i szklankę świeżego mleka. Jest przy okazji płatnym zabójcą, który otrzymał właśnie niecodzienne zlecenie. Do jego drzwi zapukała bowiem młoda dziewczyna, której rodzice zostali zamordowani przez skorumpowanych policjantów. Leon zgadza się przygarnąć dziewczynkę, nauczyć ją fachu i dokonać zemsty na ludziach, którzy zabili jej rodzinę. Ona w zamian uczy go czytać. Wszystko to sprawia, że między Leonem i Matyldą rodzi się silna więź. W rolach głównych wystąpili Jean Reno, Natalie Portman i Gary Oldman.

5. "Dziewczyna z tatuażem" (2011), reż. David Fincher

Ekranizacja słynnej powieści Stiega Larssona opowiada historię dziennikarza, który po oskarżeniach o zniesławienie, otrzymuje zlecenie dotyczące zaginionej przed czterdziestoma laty młodej dziewczyny. Bohater nie zdaje sobie sprawy, że każdy jego krok śledzi piekielnie inteligentna hakerka. W rolach głównych wystąpili Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer i Stellan Skarsgård.

6. "Zabójcy bażantów" (2014), reż. Mikkel Nørgaard

Ekranizacja powieści z serii "Departament Q", a przy okazji jeden z najbardziej dochodowych filmów duńskiego kina. Śledzimy tu poczynania dwóch detektywów, którzy zajmują się nierozwiązanymi sprawami sprzed lat. Trafiają w końcu na sprawę podwójnego morderstwa, do którego doszło przed dwudziestoma laty. Poszlaki doprowadzają ich do tajemniczej szkoły z internatem i historii dawno zaginionej dziewczyny. W rolach głównych wystąpili Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk, Danica Ćurčić, Sarah-Sofie Boussnina i Marco Ilsø.

7. "Dom zły" (2009), reż. Wojciech Smarzowski

Rzecz dzieje się w Bieszczadach. W 1978 roku Edward Środoń, załamany po śmierci żony, trafia do gospodarstwa państwa Dziabasów. Małżeństwo z początku nieufne, z czasem oferuje przybyszowi typowo polską gościnność. Z czasem sytuacja przybiera jednak dramatyczny obrót. Cztery lata później Środoń powraca do gospodarstwa w formie wizji lokalnej. Ma on pomóc milicji w odtworzeniu tragicznych wydarzeń, do których doszło feralnego wieczoru, gdy gościł u Dziabasów. W rolach głównych wystąpili Arkadiusz Jakubik, Marian Dziędziel i Kinga Preis.

8. "Zagadka zbrodni" (2003), reż. Joon-ho Bong

Lata osiemdziesiąte, w małym koreańskim miasteczku dochodzi do serii tajemniczych morderstw, których ofiarami padają młode kobiety. Młody i ambitny detektyw otrzymuje zlecenie, by pomóc miejscowej policji w rozwiązaniu morderczej układanki i schwytaniu sprawcy. Co ciekawe, tytułowa zagadka została rozwiązana w 2019 roku. Dopiero wówczas udało się zidentyfikować tożsamość seryjnego mordercy. W rolach głównych wystąpili Sang-kyung Kim, Kang-ho Song i Jae-ho Song.

9. "Na noże" (2019), reż. Rian Johnson

Detektyw Blanc przybywa do posiadłości bogatego rodu Drysdale, którego senior zmarł właśnie w tajemniczych okolicznościach. Podejrzany jest każdy członek z rodziny, a w dochodzeniu pomaga pielęgniarka zmarłego. W filmie wystąpili Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette i Christopher Plummer.

10. "Zaginiona dziewczyna" (2014), reż. David Fincher

Amy to piękna młoda kobieta i pierwowzór głównej bohaterki poczytnych powieści dla dzieci. Gdy w przededniu piątej rocznicy ślubu kobieta znika bez śladu, wszelkie podejrzenia padają na jej totalnie zdezorientowanego męża. By udowodnić swoją niewinność, mężczyzna musi rozwiązać okrutną zagadkę i dowieść, że jego małżonka nie była tym, za kogo się podawała. W rolach głównych wystąpili Ben Affleck i Rosamund Pike.

11. "Podejrzani" (1995), reż. Bryan Singer

W porcie w Los Angeles dochodzi do eksplozji, w której ginie 27 osób. Ocalało zaledwie dwóch świadków, w tym drobny kryminalista Verbal. W trakcie zeznań mężczyzna zarzeka się, że za tym tragicznym wydarzeniem stoi mityczny boss lokalnego półświatka, w którego istnienie stróże prawa przestali już wierzyć. Historia opowiadana przez Verbala zaczyna z czasem nabierać sensu. W rolach głównych wystąpili Kevin Spacey, Gabriel Byrne i Pete Postlethwaite.

12. "Contratiempo" (2016), reż. Oriol Paulo

Głównym bohaterem jest tutaj młody biznesmen, który budzi się pewnego ranka w pokoju hotelowym. U jego boku spoczywa martwe ciało jego kochanki. Przerażony mężczyzna pragnie ustalić co właściwie się wydarzyło. W tym celu zatrudnia wybitną panią adwokat. W rolach głównych wystąpili Mario Casas, Ana Wagener, José Coronado i Bárbara Lennie.

13. "M jak morderstwo" (1954), reż. Alfred Hitchcock

Gdy Tony odkrywa zdradę swej bajecznie bogatej żony, zmusza byłego przyjaciela by zamordował kobietę. Sytuacja wymyka się jednak spod kontroli w wyniku czego napastnik sam ponosi śmierć, a przerażona ofiara zostaje oskarżona o morderstwo i osadzona w areszcie. Jej kochanek łączy siły z detektywem, by rozwikłać zagadkę tego, co właściwie się stało. W rolach głównych wystąpili Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings i Anthony Dawson.

14. "Sherlock Holmes" (2009), reż. Guy Ritchie

Legendarny detektyw ponownie łączy swe siły z najwierniejszym przyjacielem i wspólnikiem, doktorem Watsonem. Wspólnie polują na sprawcę rytualnych mordów. W rolach głównych wystąpili Robert Downey Jr i Jude Law.

15. "Milczenie owiec" (1991), reż. Jonathan Demme

Młoda agentka podąża śladem Buffalo Billa - seryjnego mordercy obdzierającego swe ofiary ze skóry. Z czasem zwraca się po pomoc do osadzonego mordercy i kanibala - Dr Hannibala Lectera. W rolach głównych wystąpili Jodie Foster i Anthony Hopkins.

16. "Dziewiąte wrota" (1999), reż. Roman Polański

Dean Corso to niezwykle skuteczny poszukiwacz starych ksiąg. Mężczyzna otrzymuje zlecenie od człowieka, w którego posiadaniu znajduje się jeden z zaledwie trzech egzemplarzy księgi "Dziewięć Wrót Królestwa Cieni". Właściciel skarbu chce mieć jednak pewność, że jest on autentyczny. Zadaniem Deana jest zatem odnalezienie dwóch pozostałych ksiąg, w celu porównania. Wokół niego zaczynają dziać się jednak coraz dziwniejsze rzeczy. W rolach głównych wystąpili Johnny Depp i Frank Langella.

