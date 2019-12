Al Pacino - Top 11 najlepszych ról aktora. Wśród nich "Ojciec chrzestny" i "Irlandczyk"

Al Pacino to jedno z najważniejszych nazwisk współczesnej kinematografii. Uznawany za jednego z najznamienitszych aktorów wszech czasów, Pacino zagrał w przeszło pięćdziesięciu filmach, serwując nam niejednokrotnie występy ocierające się o geniusz. Właśnie o nich traktuje niniejszy artykuł.

Top 11 - najlepsze role Ala Pacino

Al Pacino ma na koncie osiem nominacji do Oscara (w lutym przyszłego roku liczba ta może ulec zmianie), otrzymał jednak wyłącznie jedną statuetkę. Akademia Filmowa nagrodziła go za występ w filmie "Zapach kobiety" w 1993 roku. Nie była to jednak jedyna wybitna rola w jego dorobku. Przed wami jedenaście dowodów na to, że Al Pacino to istotnie jeden z najlepszych aktorów, jacy stąpali po tej ziemi.

1. trylogia "Ojciec chrzestny", reż. Francis Ford Coppola

Tych filmów raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Majstersztyk kina gangsterskiego, jaki zaserwował nam lata temu Francis Ford Coppola, to dzieło ponadczasowe, niemalże pozbawione wad. "Ojciec chrzestny" to również klejnot w koronie Ala Pacino, któremu rola Michaela Corleone przyniosła sławę i otworzyła drzwi do wielkiej kariery. Niewiarygodna przemiana uczciwego obywatela i weterana wojennego w głowę mafijnej rodziny to seans, który zachwyca za każdym razem.

2. "Człowiek z blizną" (1983), reż. Brian De Palma

Adaptacja powieści Armitage'a Traila oraz remake filmu Howarda Hawksa z 1932 roku, który swoją popularnością znacznie przewyższył oryginał. Duży wkład miała w to rzecz jasna znakomita kreacja Ala Pacino, który jako nieobliczalny Tony Montana stał się jednym z symboli kina. Aktor zaserwował nam tutaj zupełnie inny obraz gangstera, niż ten który podziwialiśmy w trylogii Coppoli. Tony Montana nie ma w sobie ani krzty elegancji i finezji Michaela Corleone. To butny, agresywny i prostacki człowiek, który mimo swojego usposobienia zyskał sympatię widzów na całym świecie i zapisał się złotymi zgłoskami w historii kinematografii. Co ciekawe, film w chwili premiery nie został ciepło przyjęty i poniósł finansową porażkę.

3. "Zapach kobiety" (1992), reż. Martin Brest

Pierwszy i jak dotąd ostatni Oscar w dorobku Ala Pacino. Aktor wcielił się tutaj w rolę niewidomego, emerytowanego oficera Franka Slade'a, który spędza weekend z licealistą. Zarządza wówczas wycieczkę do Nowego Jorku, podczas której zamierza zmusić chłopaka do spojrzenia na życie z innej perspektywy.

4. "Adwokat diabła" (1997), reż. Taylor Hackford

"Adwokat diabła" to thriller z silną namiastką horroru i niesamowitą kreacją Ala Pacino, który w roli Johna Miltona jest zarazem zabawny, magnetyzujący i doprawdy przerażający. Gdy główny bohater, tytułowy adwokat, otrzymuje propozycję pracy w Nowym Jorku, nie zdaje sobie sprawy, że jego nowym chlebodawcą jest diabeł we własnej osobie. Jeśli macie ochotę na odrobinę medytacji na temat moralności oraz ludzkiej słabości i próżności, to koniecznie sięgnijcie po ten tytuł.

5. "Narkomani" (1971), reż. Jerry Schatzberg

Pierwsza ważna rola w karierze Ala Pacino, która utorowała mu drogę do publicznej świadomości. Obraz Jerry'ego Schatzberga to nieco naiwny, ale jednak bardzo autentyczny obraz narkotykowego społeczeństwa. Śledzimy tu losy Helen, która po przyjeździe do Nowego Jorku związuje się z miejscowym handlarzem narkotyków Bobbym. Choć jedynie Kitty Winn została wyróżniona za swój występ, Al Pacino zaliczył tutaj jedną z najbardziej poruszających ról w swoim dorobku.

6. "Serpico" (1973), reż. Sidney Lumet

Rola, która udowodniła, że znakomita kreacja w "Ojcu chrzestnym" nie była wyłącznie wypadkiem przy pracy. Za dowód posłużyć może powszechny zachwyt nad występem Ala Pacino, za który uhonorowany został Złotym Globem i nominacją do Oscara. Aktor wcielił się tutaj w rolę Franka Serpico - policjanta, który w pojedynkę stanął do walki z korupcją pożerającą nowojorską policję. Idealistyczny stróż prawa to kompletne przeciwieństwo głowy mafijnej familii, jednakże równie znakomita kreacja.

7. "Irlandczyk" (2019), reż. Martin Scorsese

Najnowszego dzieło Martina Scorsese to rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat saga, opowiadająca o zaginięciu legendarnego przywódcy związków zawodowych Jimmy’ego Hoffa - w tej roli Al Pacino. Całość poznajemy z perspektywy weterana II wojny światowej, oszusta i płatnego mordercy Franka Sheerana (Robert De Niro). W "Irlandczyku" mamy do czynienia z istną plejadą gwiazd, która błyszczy w tegorocznym sezonie nagród.

8. "Gorączka" (1995), reż. Michael Mann

Film sensacyjny z udziałem Ala Pacino i Roberta De Niro, czyli obraz niemalże skazany na sukces. Poznajemy tu historię brutalnego przestępcy (De Niro), który postanawia zorganizować zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę, przewożącą obligacje. Gdy plan bierze w łeb i giną ludzie, do akcji wkracza nieustępliwy policjant z wydziału zabójstw (Pacino).

9. "Kupiec wenecki" (2004), reż. Michael Radford

Film oparty na ponadczasowej sztuce Williama Szekspira. Akcja rozgrywa się w VI-wiecznej Wenecji, gdzie poczciwy Antonio pragnie pomóc swemu przyjacielowi w poślubieniu ukochanej kobiety. W tym celu zadłuża się u żydowskiego lichwiarza Shylocka. Najjaśniejszym punktem całej opowieści jest fenomenalny Al Pacino, którego charyzma sprawia, że bezduszny i wyrachowany lichwiarz zaczyna z czasem budzić w nas prawdziwe współczucie.

10. "...I sprawiedliwość dla wszystkich" (1979), reż. Norman Jewison

Al Pacino w roli młodego, ambitnego adwokata, dla którego sprawiedliwość to największa z cnót. Arthur Kirkland szczerze wierzy w wymiar sprawiedliwości i wyznawany przez siebie system wartości. Jego niezachwiana wiara wystawiona zostaje jednak na próbę, gdy na swojego obrońcę wybiera go oskarżony o gwałt sędzia.

11. "Strach na wróble" (1973), reż. Jerry Schatzberg

Klasyka amerykańskiego snu lat 70'. Śledzimy tutaj losy dwóch mężczyzn - byłego żołnierza marynarki wojennej i zwolnionego z więzienia przestępcę - którzy wyruszają we wspólną podróż przez Stany Zjednoczone. Pierwszy pragnie wrócić porzuconej przez siebie żony i dziecka. Drugi marzy o otwarciu własnej myjni samochodowej. W rolach głównych wystąpili tu Al Pacino i Gene Hackman.

