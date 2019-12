"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" nie odniosło sukcesu na miarę "Przebudzenia mocy", ani nie spotkało się nawet z ciepłym przyjęciem ze strony fanów i krytyków. W filmie pojawiło się sporo nowych postaci, planet i wątków fabularnych, ale żaden z nich nie mógł rywalizować z cudownym kosmitą o imieniu Babu Frik. Genialny inżynier, który potrafi zrobić wszystko z ustawieniami droidów stał się kradnącym sceny diabełkiem, którego nie spodziewał się nikt.

Ta sama aktorka grała Babu Frika i Jęczącą Martę

Dla fanów tego niewielkiego kosmity mamy zatem ciekawostkę - głosu Babie Frikowi udzieliła Shirley Henderson, którą możecie lepiej znać jako Jęczącą Martę z serii "Harry Potter". Postać nie była w ogólnym rozrachunku bardzo ważna, ale miała dość sporą rolę w "Komnacie tajemnic". To właśnie ona była pierwszą ofiarą Toma Riddle, który później był znany pod pseudonimem Lord Voldemort. Aktorka powróciła też do roli w "Czarze ognia", ale tam był to występ gościnny:

Co ciekawe - Henderson miała 35 lat, gdy pierwszy raz wcielała się w Jęczącą Martę. Zmarła dziewczynka miała natomiast jedynie 14 lat. Wśród innych występów Henderson znajdziemy m.in. "Doktora Who", "T2 Trainspotting", czy gościnne występy w serii o Bridget Jones.

Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" pojawił się w kinach 19 grudnia 2019 roku.

