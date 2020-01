Fan "Wiedźmina" odtworzył Geralta i Jaskra w wersji LEGO [FOTO]

"Wiedźmin" jest niezwykle popularną franczyzą, która rozpoczęła się od opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, a teraz doczekała się serii książek, gier, filmu fabularnego i dwóch seriali - jednego produkcji polskiej, jednego produkcji amerykańskiej. Ten drugi pojawił się trochę ponad miesiąc temu na Netfliksie i z miejsca podbił serca milionów fanów na całym świecie, chociaż wcale nie był najbardziej powalającym dziełem.

Wiedźmin - zestaw LEGO z Geraltem i Jaskrem

Nie mniej, mniejsze i większe błędy zostały wybaczone, a to dlatego, że postaci z serialu są zbyt sympatyczne, by je zbyt mocno krytykować. Jaskier i Geralt stali się ulubionym duetem internetu, YouTube'a zalały kompilacje z udziałem tych dwóch bohaterów, a ich chemia okazała się być jednym z najjaśniejszych punktów całej produkcji Netfliksa.

W internecie znajdziemy mnóstwo różnego rodzaju hołdów i parodii związanych z bohaterami, a jedną z najciekawszych przygotował ostatnio użytkownik Reddita o ksywie Beagletank. Ten podzielił się zdjęciem zestawu LEGO według własnego projektu, który pokazał na oficjalnym subreddicie dotyczącym "Wiedźmina".

Nosi on nazwę "Toss A Coin To Your Witcher" i przedstawia nam Geralta oraz Jaskra dzielnie podróżujących pod koniec 2. odcinka 1. sezonu. Ujęcie jest niemalże 1 do 1 przeniesione z serialu. Dla przypomnienia oryginał: