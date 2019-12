Fani nie mogą się nacieszyć Geraltem mówiącym "hmm" w "Wiedźminie"

Zapewne zauważyliście, że Henry Cavill jest w swojej grze aktorskiej wybitnie "wiedźmiński" - mało mówi, więcej reaguje, a jak ma coś do powiedzenia, to zwykle robi to krótko i dosadnie. Zauważyli to też zagraniczni fani, którzy z Geraltem z Rivii do czynienia zbyt dużo nie mieli. Dlatego ogromną popularność zdobyły memy, a także kompilacje ze wszystkimi chrząknięciami i "fuckami" wypowiadanymi przez głównego bohatera "Wiedźmina".

Geralt bohaterem memów po premierze Wiedźmina

Geralt robiący "hmm" nie zdobył może popularności na poziomie "Toss a Coin to Your Witcher", ale i tak nie ma na co narzekać - jedna z kompilacji ma prawie 500 tysięcy wyświetleń, więc wynik wcale nie jest najgorszy:

Dobre, świeże memy mają to do siebie, że jak zaczynają o nich pisać mainstreamowe media, to znaczy, że umierają. Z góry wybaczcie nam więc za zamordowanie Geralta mówiącego "hmm", ale "Wiedźmin" to temat gorący, więc nie mogliśmy go nie poruszyć.

