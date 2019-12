Geralt kontra Superman. Henry Cavill określa, kto wygrałby starcie

Premiera "Wiedźmina" już lada dzień. Machina promocyjna ruszyła zatem pełną parą, a Henry Cavill ma pełne ręce roboty udzielając kolejnych wywiadów. W jednej z ostatnich rozmów brytyjski aktor usłyszał pytanie o ewentualne starcie Geralta z Rivii z Supermanem. Jego zadaniem było wskazanie, który z bohaterów wyszedłby z pojedynku zwycięsko.

Geralt kontra Superman - kto wygrałby starcie?

Superman to rzecz jasna najsłynniejsze aktorskie wcielenie Henry'ego Cavilla. Aktor pojawił się w tej roli trzykrotnie, w filmach "Człowiek ze stali", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" i "Liga sprawiedliwości". Jako Gerata z Rivii poznamy go już 20 grudnia 2019 roku. Bohater nowego serialu Netfliksa to tytułowy wiedźmin parający się zabijaniem potworów za odpowiednia opłatą. Co jednak, gdyby Geralt został wynajęty do stawienia czoła Kryptończykowi? Właśnie takie pytanie Cavill usłyszał wywiadzie dla magazynu Collider. Kto jego zdaniem wygrałby ewentualny pojedynek?

" Superman. Zdecydowanie. Geralt jest naprawdę niezły i gdyby otrzymał odpowiednią ilość czasu na przygotowanie i zaplanowanie starcia, może miałby jakieś szanse. Ale tylko, gdyby Superman dał mu fory. "

A co, gdyby Geralt spotkał na swojej drodze Augusta Walkera, w którego Cavill wcielił się w filmie "Mission: Impossible – Fallout"? W tym przypadku aktor założył, że do starcia w ogóle by nie doszło. Panowie zostaliby najlepszymi kumplami, z uwagi na ich podobne usposobienie.

O tym, jak Henry Cavill spisał się w roli Geralta z Rivii przekonamy się już w ten piątek, gdy "Wiedźmin" zawita w bibliotece Netfliksa. Na obecną chwilę nie wiadomo ile sezonów liczył będzie serial. Wiemy jedynie, że zdjęcia do drugiego sezonu ruszą już w lutym 2020 roku.

