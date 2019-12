"Wiedźmin" od platformy Netflix bije rekordy popularności. Jednym ze skutków ubocznych seansu jest istne uzależnienie od piosenki "Toss a Coin to Your Witcher" w wykonaniu Jaskra. Przyjazny bard cieszy się dzięki temu tak dużą popularnością, że polscy internauci zapragnęli zaprosić go na Open'era.

Jaskier na Open'er 2020. Fanowskie wydarzenie podbija polski internet

Fanowskie wydarzenia związane z Open'erem to powszechne zjawisko. W ten sposób internauci dają organizatorom znać, jakie gwiazdy chcieliby zobaczyć. Legenda głosi, że owa praktyka faktycznie działa. Potencjalnymi gośćmi są zazwyczaj autentyczni wykonawcy. Zdarzają się jednak wyjątki, jak właśnie przyjaciel Geralta z Rivii. Czy Jaskier zawita na Open'er Festival 2020?

Tego chciałby profil Imperium memów, który zorganizował facebookowe wydarzenie "Jaskier na Open'er 2020". Zabawny żart szybko zyskał na popularności i w chwili tworzenia artykułu może się pochwalić przeszło 50 tysiącami zainteresowanych. By jeszcze bardziej podkreślić sławę, jaką Jaskier cieszy się w naszym kraju, twórcy wydarzenia zamieścili porównanie swojego przedsięwzięcia z innym, dotyczącym (prawdziwego) popularnego zespołu. Różnica jest imponująca.

Skończy się tylko na żarcie, czy naprawdę przyjdzie nam usłyszeć "Toss a Coin to Your Witcher" na Main Stage? To się okaże. Nic jednak straconego, w końcu Netflix słynie z niekonwencjonalnych posunięć marketingowych. A Imperium memów obwieściło, że skontaktowali się z organizatorami festiwalu.

