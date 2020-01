Jaskier pojawi się na warszawskim Comic Conie? Jest oficjalne wydarzenie

Po premierze pierwszego sezonu "Wiedźmina" na Netflixie, widzowie oszaleli na punkcie Jaskra oraz jego piosenki "Toss a Coin to Your Witcher". Utwór momentalnie wpada w ucho i zostaje w głowie jeszcze długo po wyłączeniu serialu. W sieci szybko pojawiły się różne wersje kompozycji barda. Mogliśmy usłyszeć już hit w polskiej wersji, a nawet cover po śląsku.

Jaskier na Warsaw Comic Con 2020?

Fani zaczęli również tworzyć fikcyjne wydarzenia ze swoim ulubionym bohaterem serialu. Jaskier został zaproszony już na festiwal Open'er, gdzie w tym roku usłyszymy między innymi Taylor Swift oraz do Kostrzyna nad Odrą, na jeden z największych festiwali w Polsce i Europie - Pol'and'Rock. Inicjatywa fanów chociaż stworzona dla żartu uzbierała na Facebooku niemal 90 tysięcy zainteresowanych koncertem Jaskra użytkowników.

W sieci pojawiło się także wydarzenie zatytułowane "Jaskier na Warsaw Comic Con 2020". Event różni się jednak od poprzednich. W polu "organizator" widzimy oficjalny fanpage warszawskeigo Comic Conu. Może to oznaczać, że organizatorzy jednego z największych popkulturowych eventów w Polsce faktycznie zaprosili Joeya Bateya do stolicy, gdzie aktor zagra na żywo "Toss a Coin to Your Witcher". Nie wykluczamy także, że jest to całkiem udana próba promocji imprezy, a upragniony występ wcale się nie odbędzie.

O to, która z teorii jest prawdziwa zapytaliśmy organizatorów wydarzenia. Czekamy na odpowiedź.

Zobacz też: Pierwszy sezon "Wiedźmina" najlepiej oglądanym serialem Netfliksa