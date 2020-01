Jason Momoa reklamuje kredyty hipoteczne kąpiąc się w wannie [WIDEO]

Co Jason Momoa ma wspólnego z kredytami na nieruchomości? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic. Okazuje się jednak, że Rocket Mortage znalazło z gwiazdorem "Aquamana" jakiś wspólny język i zaprosiło go do wystąpienia w serii reklam z okazji Superbowl. Na razie w internecie pojawiły się dwa 15-sekundowe spoty. W jednym z nich Momoa bawi się pianą w wannie, w drugim mówi natomiast do różowej szczotki do włosów.

Jason Momoa promuje kredyty na dom

Efekt tej współpracy wygląda absurdalnie i co najmniej komiczne. Z zapowiedzi Rocket Mortage na YouTubie wynika, że w planach są jeszcze kolejne spoty. Na razie możemy się zapoznać z dwoma poniższymi reklamami:

Cała reklama zadebiutuje podczas tegorocznego Superbowl, który odbędzie się 3 lutego 2020 roku o godzinie 0:30 czasu polskiego. W finale ligi NFL zobaczymy Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers.