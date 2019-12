Jesteście fanami "Harry'ego Pottera"? Oto 7 filmów, które z pewnością pokochacie

"Harry Potter" posiada jeden z najliczniejszych fandomów w całej popkulturze. Miliony ludzi na świecie pałają do historii młodego czarodzieja miłością wręcz bezgraniczną. A fanów z każdym rokiem przybywa. Seria zakończyła się jednak lata temu i miłośnicy magii poszukują nowych produkcji, które choć w minimalnym stopniu wypełnią pustkę po świecie wykreowanym przez J.K. Rowling. Siedem filmów, których tytuły znalazły się w poniższym zestawieniu, powinno sprostać temu zadaniu.

Top 7 - najlepsze filmy, które pokochają fani "Harry'ego Pottera"

Jeśli należycie do grona fanów Harry'ego i poszukujecie filmów o podobnej tematyce lub klimacie, trafiliście we właściwe miejsce. Oto siedem filmów, które pokocha każdy fan "Harry'ego Pottera".

1. trylogia "Władca Pierścieni" (2001-2003), reż. Peter Jackson

Słynną serię Petera Jacksona kojarzyć powinien absolutnie każdy. Ta piękna opowieść o hobbicie imieniem Frodo, który wyrusza z pierścieniem do Mordoru, jest żelazną klasyką, bez której kino fantasy nie byłoby takie samo. "Władca Pierścieni" to nie tylko wspaniale skonstruowany świat i niesamowicie opowiedziana historia. To również zapierające dech w piersiach zdjęcia, efekty specjalne i scenografia, doskonała muzyka i bohaterowie, którzy będą dla was niczym najbliżsi przyjaciele.

2. "Labirynt fauna" (2006), reż. Guillermo del Toro

Ta mroczna i przerażająca opowieść przenosi nas do Hiszpanii czasów II Wojny Światowej. Dziewczynka imieniem Ofelia trafia do tajemniczego labiryntu, w którym spotyka tytułowego fauna. Baśniowy stwór staje się jej przewodnikiem, rozpoznając w niej księżniczkę krainy, nad którą wisi widmo zagłady.

3. "Opowieści z Narni: Lew, czarownica i stara szafa" (2005), reż. Andrew Adamson

Ekranizacja serii C.S. Lewisa to opowieść o czwórce rodzeństwa, które po śmierci rodziców zamieszkało w domu pewnego ekscentrycznego profesora. W starej szafie dzieci odnalazły przejście do magicznej krainy zwanej Narnią. Ta urokliwa mieszanka kina familijnego i fantasy doczekała się dwóch kontynuacji.

4. "Kroniki Spiderwick" (2008), reż. Mark Waters

"Kroniki Spiderwick" to mniej znana historia o młodym chłopcu i magii, będąca adaptacją serii Tony'ego DiTerlizzi i Holly Black. Freddie Highmore wciela się tu w chłopca o imieniu Jared, który po przeprowadzce do starego wiktoriańskiego domu znajduje tajemniczą książkę. Od tej pory w jego otoczeniu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. "Kroniki Spiderwick" miały być serią. Skończyło się jednak na jednym filmie.

5. seria "Igrzyska śmierci" (2012-2015), reż. Gary Ross, Francis Lawrence

Tym razem odstawiamy magię i klimaty stricte fantasy i przenosimy się do państwa Panem. Każdego roku odbywają się tutaj tytułowe Igrzyska, czyli walka na śmierć i życie pomiędzy przedstawicielami dwunastu Dystryktów. Główną bohaterką jest nastoletnia Katniss Everdeen, której młodsza siostra zostaje wybrana jako uczestniczka zawodów. Dziewczyna w przypływie heroizmu zgłasza się na jej miejsce.

6. "Matylda" (1996), reż. Danny DeVito

Film Danny'ego DeVito przedstawiający losy dziewczynki posiadającej niezwykłe umiejętności. Gdy Matylda zostaje wysłana do szkoły, poznaje diaboliczną dyrektorkę pannę Tranchbull, dobrotliwą nauczycielkę pannę Honey i wielu przyjaciół. Wówczas bohaterka opanowuje nadnaturalne zdolności, które zmienią życie nie tylko jej, ale również całego otoczenia.

7. "Niekończąca się opowieść" (1984), reż. Wolfgang Petersen

Popularna adaptacja książki Michaela Ende opowiada o losach Bastiana - chłopca, który po utracie matki zamyka się w swoim świecie. Pewnego dnia ucieka przed szkolnymi łobuzami i trafia do księgarni, gdzie znajduje niezwykłą książkę. Okazuje się, że jest ona portalem do innego, przepełnionego magią świata.

