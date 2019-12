Czwarte części "Johna Wicka" i "Matriksa" wchodzą do kin tego samego dnia. Do premier pozostało już niewiele czasu, dlatego gwiazdor obu serii ma pełne ręce roboty. W sieci ukazało się właśnie zdjęcie przedstawiające Keanu Reevesa, który rozpoczął trening występu w filmach.

Keanu Reeves rozpoczął przygotowania do nowych odsłon "Johna Wicka" i "Matriksa" [FOTO]

Na instagramowym profilu Taran Tactical Innovations ukazało się zdjęcie, na którym widnieje uzbrojony Keanu Reeves, gotowy do ciężkiego treningu. Już sam wygląd aktora jasno wskazuje, że przygotowania do nowych filmów ruszyły pełną parą. Broda, którą Keanu zmuszony był zgolić na potrzeby "Bill & Ted Face the Music", wyraźnie odrosła.

Wciąż niezatytułowana 4. część "Matriksa" będzie prawdziwym powrotem po latach. Poprzednia odsłona ukazała się w 2003 roku i fani zdążyli stracić nadzieję na powstanie kontynuacji. Oprócz Keanu Reevesa w swojej roli powróci również Carrie-Anne Moss. Do serii dołączyli z kolei Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff i Toby Onwumere. Reżyserką i producentką jest Lana Wachowski, która napisała też scenariusz, wspólnie z Davidem Mitchellem i Aleksandrem Hemonem. Szczegóły fabularne nie są na obecną chwilę znane.

W kwestii "Johna Wicka 4" informacji mamy niewiele. Wiemy, że Keanu powróci w tytułowej roli, a premiera odbędzie się, tak samo jak w przypadku "Matriksa 4", 21 maja 2021 roku.

