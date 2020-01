Ostatnio wiele dyskutuje się na temat zmian klimatycznych, które są coraz bardziej odczuwalne. Niektórzy twierdzą, że globalne ocieplenie to bujda, inni przestają pakować warzywa i owoce do plastikowych woreczków. Prawda jest taka, że nasz komercyjny świat produkuje coraz więcej śmieci, z którymi nie możemy sobie poradzić i coś z tym trzeba zrobić - dla siebie, swoich dzieci oraz zwierząt. Niestety działalność człowieka spowodowała, że wiele zwierząt wyginęło, bądź czeka ich taki los, a ogromne pożary w Australii tylko pokazały, w jak zatrważająco szybkim tempie można zniszczyć piękną przyrodę. Ten właśnie szeroki temat poruszył w swoim krótkim animowanym filmie Steve Cutts.

Ludzie i zwierzęta zamienili się miejscami w krótkiej animacji. To człowiek jest zagrożonym gatunkiem [WIDEO]

Artysta stworzył wideo, w którym ludzie i zwierzęta zamienili się miejscami. To człowiekowi grozi wyginięcie, je plastik, jego środowisko naturalne jest niszczone i żyje on na śmietnisku. Natomiast zwierzęta wzbogacają się kosztem innych, kupują niepotrzebne rzeczy, które w szybkim tempie trafiają na wysypisko śmieci i wyrzucają butelki po napojach gdzie popadnie. Za soundtrack odpowiada Wantaways. Ten ponury, animowany filmik pod tytułem "The Turning Point" daje do myślenia...

Artysta Steve Cutts tworzy animacje, które są bardzo wymowne i skłaniają nas do refleksji. Sporo szumu narobił jego filmik "Happiness", w którym pokazano wyścig szczurów. Główny bohater, który jest szczurem dosłownie ginie w morzu innych osobników, chce być szczęśliwy, ale zakup kolejnych przedmiotów nie powoduje wcale, że jego stan się zmienia.

