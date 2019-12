Na czym wisiał zegarek Butcha? Dziwne pytanie z "Pulp Fiction" za 75 tysięcy złotych w Milionerach

Uczestniczka "Milionerów" miała już gwarantowane 40 tysięcy złotych na koncie. Kolejne pytanie brzmiało "Na czym wisiał zegarek Butcha z Pulp Fiction?". Do wyboru miała oczywiście cztery odpowiedzi:

A) na kolczatce

B) na piesku dingo

C) na kangurku

D) na misiu koala

Czy udało jej się dobrze odpowiedzieć?

Dziwne pytanie z Pulp Fiction w Milionerach

Niestety, uczestniczka programu prowadzonego przez Huberta Urbańskiego postanowiła wybrać odpowiedź B, czyli pieska dingo. Jak pewnie większość fanów Tarantino wie, Butch trzymał swój drogocenny zegarek na kangurku. A historii tego zegarka chyba nie musimy przypominać. W końcu każdy pamięta opowieść Christophera Walkena o tym, jak ojciec bohatera ukrywał przedmiot, a następnie przekazał go koledze, by ten przeszmuglował go z Wietnamu do domu:

Wśród innych pytań z tego samego odcinka pojawiły się m.in. "Jakiej kontuzji doznał Kamil Glik przed mundialem w 2018 roku", czy "W zdaniu "Niech Moc będzie z tobą" nie ma?". Prawidłowe odpowiedzi brzmiały kolejno w "siatkonogę" i "nie ma przysłówka".

