Obsada "Kotów" nabijała się z filmu podczas Oscarów 2020 [WIDEO]

James Corden i Rebel Wilson postanowili wyśmiać swój własny film "Koty" podczas Oscarów 2020. Jak możecie pamiętać z naszych artykułów, takich jak "Najpaskudniejszy zwiastun wszech czasów?", czy "Koty - pojawił się nowy zwiastun. Widzowie są jeszcze bardziej przerażeni niż za pierwszym razem", nigdy nie byliśmy fanami musicalu o zniekształconych komputerowo ludziach (kotami ich nie nazwiemy ze względu na szacunek do tych futrzastych stworzeń).

James Corden i Rebel Wilson naśmiewają się z Kotów

Jak się okazuje, nie byliśmy w tej krytyce jedyni (o dziwo). Podczas ceremonii rozdania nagród, która odbyła się 10 lutego 2020 roku w Los Angeles, duet Corden-Wilson pojawił się na scenie, aby zaprezentować zwycięzcę w kategorii "Najlepsze efekty specjalne".

Cały haczyk polegał jednak na tym, że aktorzy przebrali się za postaci ze swojego filmu, co oczywiście wywołały salwy śmiechu ze strony zebranego tłumu. Duet nie tylko wyglądał przedziwnie, ale również przyznał, że doskonale wie, co to znaczy być w filmie ze słabymi efektami wizualnymi.

Poniżej zobaczycie wideo z ich krótkiego, aczkolwiek treściwego przemówienia:

A oto ich wypowiedź w tłumaczeniu na język polski:

" Jako członkowie obsady filmu "Koty", nikt nie rozumie ważności dobrych efektów specjalnych bardziej, niż my. "

Do nagrody nominowano "Irlandczyka", "Avengers: Endgame", "Króla Lwa", "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" oraz "1917", które ostatecznie zdobyło statuetkę. Film "Koty" zadebiutował w polskich kinach 3 stycznia 2020 roku.