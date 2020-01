Robert Downey Jr opowiedział o sztucznej inteligencji. Fani porównują go do Tony'ego Starka

Fani Marvel Cinematic Universe w 2019 roku musieli pożegnać się z kilkoma postaciami z filmów o Avengers. Najbardziej emocjonalnym rozstaniem było to z Tonym Starkiem/Iron Manem (Robert Downey Jr), który poświęcił się pod koniec "Avengers: Endgame", ratując całą ludzkość przed Thanosem. Rola w produkcjach Marvel Studios przyniosła Downeyowi ogromną popularność, którą aktor wykorzystuje do szerzenia wiedzy na różne technologiczne tematy.

Tony Stark/Robert Downey Jr o sztucznej inteligencji

Jednym z ostatnich przykładów tej działalności, jest jego udział w programie "The Age of A.I.", oryginalnym show YouTube'a, w którym Downey Jr opowiedział co nieco o sztucznej inteligencji, jej obecnym zastosowaniu i potencjalnych zagrożeniach. Pierwszy odcinek jest dostępny za darmo na YouTubie i nosi tytuł "Jak daleko to za daleko?". Skupia się na zagrożeniach i nieumyślnym wykorzystaniu tej zaawansowanej technologii.

Downey Jr jest prowadzącym programu i wprowadza nas w podstawy sztucznej inteligencji, prezentując definicję problemu, a także zdradzając szczegóły najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. W programie dowiemy się sporo od samych twórców - programistów, naukowców i marzycieli, którzy poświęcają swoje życie na wprowadzenie ludzkości w nową erę.

Programowi "The Age of A.I." niewątpliwie pomaga również fakt, że RDJ po raz kolejny wciela się właściwie w Tony'ego Starka. Wszystkie technologiczne szczególiki i definicje są żywcem wyjęte z filmów o Iron Manie, ale tym razem są prawdopodobnie nieco bliższe prawdzie, niż ecie-pecie wymyślone przez scenarzystów Marvel Studios. Fani niewątpliwie zauważyli to podobieństwo:

Roberta Downeya Jr będziemy niedługo mogli zobaczyć w filmie "Doktor Dolittle", który zadebiutuje na ekranach kin już 17 stycznia 2020 roku.

