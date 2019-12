Seria "Harry Potter" to idealne filmy na Gwiazdkę. Oto 8 scen, które tego dowodzą

Święta Bożego Narodzenia to doskonały moment na rodzinny seans filmowy. Jeśli planujecie wspólne oglądanie, ale nie wiecie co wybrać, czemu nie postawić na sprawdzoną klasykę? "Harry Potter" to świetny pomysł na gwiazdkowy seans lub cały maraton. Zwłaszcza, że - jeśli się dobrze przyjrzymy - magiczna seria świetnie się sprawdza jako film świąteczny. Nie wierzycie? Oto osiem momentów z serii, które was przekonają.

Seria "Harry Potter" to idealne filmy na Gwiazdkę - 8 scen, które tego dowodzą

W każdej z odsłon "Harry'ego Pottera" pojawia się motyw świąteczny. I choć są to zazwyczaj krótkie, kilkusekundowe wstawki, wystarczają by wprawić nas w świąteczny nastrój. W niektórych częściach są to momenty optymistyczne i pozytywne, w innych silnie nostalgiczne. Czyli - do wyboru, do koloru. To co, gotowi na Święta w Hogwarcie?

1. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - prószący śnieg i Hagrid ciągnący gigantyczną choinkę

Pierwsze Święta w zamku zapadają w pamięć najbardziej. Są również tymi najbardziej klimatycznymi. Jeśli Hagrid taszczący bożonarodzeniową choinkę przez dziedziniec pokrytego białym puchem Hogwartu (do tego w rytm tak pięknej melodii) nie wprawi was w świąteczny nastrój, to nic tego nie zrobi.

2. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - otwieranie świątecznych prezentów

Pierwsza Gwiazda w Hogwarcie to również pierwsze prawdziwe Święta w życiu Harry'ego. Radość chłopca, gdy po przebudzeniu odkrył, że pod gigantyczną choinką znalazły się prezenty również dla niego, jest bezcenna i za każdym razem wzrusza tak samo.

3. "Harry Potter i Komnata Tajemnic" - kulig

Dla wielu z nas zima i okres świąteczny nierozerwalnie kojarzą się z kuligiem. W "Harrym Potterze" przybiera on jednak zupełnie inną, wręcz baśniową, formę. Ujęcie koni ciągnących sanie w śnieżnej aurze to jedno z najpiękniejszych ujęć w drugiej odsłonie serii.

4. "Harry Potter i Komnata Tajemnic" - przystrojona Wielka Sala

Tak ja powyższe ujęcie było jednym z najpiękniejszych w "Komnacie Tajemnic", tak to można śmiało uznać za ścisłą czołówkę całej serii. Wielka Sala niejednokrotnie dostarczała nam fascynujących wrażeń wizualnych. Nigdy jednak nie wyglądała piękniej niż wtedy, gdy oświetlały ją świąteczne ozdoby, a z sufitu prószył śnieg.

5. "Harry Potter i Więzień Azkabanu" - ośnieżony Hogwart

W "Więźniu Azkabanu" świąteczne ujęcie jest niezwykle krótkie, ale jakże efektowne! Zwłaszcza, że "głównymi bohaterami" są tutaj przepiękna śnieżna sowa Hedwiga i pokryty białym puchem zamek.

6. "Harry Potter i Czara Ognia" - Bal Bożonarodzeniowy

Bal Bożonarodzeniowy to nieodzowna tradycja Turnieju Trójmagicznego. W ramach przerwy od walki ze smokami i ratowania przyjaciół z podwodnych odmętów, uczniowie trzech magicznych szkół mieli okazję wziąć udział w tym jakże nastrojowym wydarzeniu. Wystrój został zachowany w bardziej zimowym, niż stricte świątecznym klimacie. Robił jednak piorunujące wrażenie.

7. "Harry Potter i Zakon Feniksa" - święta na 12 Grimmauld Place

Boże Narodzenie, tuż po potwornym ataku na Artura Weasleya, również były szczególne dla Harry'ego. Była to bowiem pierwsza Gwiazdka, którą przyszło mu spędzić z Syriuszem - namiastką rodziny jaką w końcu udało mu się uzyskać. Jest to również jedna z najdłuższych świątecznych sekwencji w całej serii.

8. "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I" - Święta w Dolinie Godryka

Ostatni punkt na naszej liście jest bardziej melancholijny od pozostałych. Gdy Harry i Hermiona zmuszeni byli ukrywać się przed Śmierciożercami i Szmalcownikami, stracili rachubę czasu. W efekcie, gdy dotarli do Doliny Godryka, ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu odkryli, że jest Wigilia. Udali się wówczas na grób rodziców Harry'ego, dzieląc wspólnie ten magiczny i nostalgiczny moment.

Zobacz też: "Iron Man 3" to film świąteczny. Tak przynajmniej twierdzi platforma Disney +