Szpital w Pittsburghu przebiera noworodki za świąteczne Baby Yody. Efekt jest przeuroczy!

Baby Yoda wciąż cieszy się popularnością. Jedna z pielęgniarek UPMC Magee-Womens Hospital w Pittsburghu wykazała się nie tylko miłością do zielonego stworka, ale też nie lada kreatywnością. Z okazji świąt wydziergała dla noworodków czapeczki, upodabniające ich do Baby Yody w wersji świątecznej. Efekt można podziwiać godzinami.

Szpital w Pittsburghu przebiera noworodki za świąteczne Baby Yody

Szpital w Pittsburghu postanowił pójść z duchem czasu i zareagować na najnowszy hit internetu. Dzieciak z serialu "The Mandalorian" to nowy ulubieniec internautów, a przy okazji doskonałe źródło inspiracji. Czemu zatem nie wykorzystać uroku 50-letniego niemowlaka by sprawić kreatywne prezenty swoim podopiecznym?

Za mikołajkowe czapeczki z uszami Baby Yody odpowiada Caitlin Pechin. Pielęgniarka szpitala UPMC Magee-Womens Hospital w Pittsburghu przyznała, że wydzierganie każdej z czapek zajęło jej około półtorej godziny czasu. Zrobiła to jednak z olbrzymią przyjemnością, bo udało jej się połączyć dwie rzeczy, które kocha - pomoc dzieciom i najnowszy serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Rodzice dzieci nie kryją wzruszenia. Jak podaje CNN, wielu z nich należy do fanów serialu "The Mandalorian" i, rzecz jasna, jego niekwestionowanej gwiazdy. Niektórzy przyznali nawet, że marzył im się własny Baby Yoda. I właśnie się takowego doczekali.

