Życie pisze najlepsze scenariusze. Choć to słynne powiedzenie brzmi na wskroś patetycznie, jest w nim wiele prawdy. Niejednokrotnie podziwiając na ekranie jakąś historię, doprawdy ciężko nam uwierzyć, że wydarzyła się ona naprawdę. Które filmy traktujące o historycznych wydarzeniach zasługują na szczególną uwagę? Przedstawiamy dwanaście tytułów.

Top 12 - najlepsze filmy historyczne w dziejach kinematografii

Filmy historyczne to dość obszerny gatunek. W jego obrębie mieszczą się filmy kostiumowe, wojenne, stricte biograficzne lub losami znanych postaci jedynie inspirowane. Jakie są najlepsze filmy historyczne wszech czasów? Oto lista dwunastu tytułów.

1. "Lista Schindlera" (1993), reż. Steven Spielberg

Ceniony film Stevena Spielberga opowiadający historię Oskara Schindlera - niemieckiego przemysłowca, który w czasie II Wojny Światowej ocalił życie tysięcy ludzi. Jako właściciel fabryki mieszczącej się nieopodal krakowskiego getta, był świadkiem niewyobrażalnych ludzkich cierpień. Z czasem zaczął wykorzystywać swoją pozycję, by ratować naród żydowski przed nieuchronną śmiercią w obozach koncentracyjnych. "Lista Schindlera" to wstrząsający film, ocierający się niemal o wybitność. Jedynym poważnym zarzutem może być tutaj fakt, iż aktorzy posługują się językiem angielskim.

2. "Pianista" (2002), reż. Roman Polański

Nagrodzony trzema Oscarami film naszego rodaka, Romana Polańskiego, opowiada historię Władysława Szpilmana - wybitnego polskiego pianisty żydowskiego pochodzenia. W trakcie seansu jesteśmy świadkami upodlenia, z jakim spotykali się ludzie w warszawskim getcie oraz realiów życia w okupowanej Warszawie.

3. "Wszyscy ludzie prezydenta" (1976), reż. Alan J. Pakula

Film Alana Pakuli traktuje o najbardziej brzemiennej w skutkach aferze politycznej w historii USA i związanym z nią śledztwie dziennikarskim. To, co znamy jako aferę Watergate, w wyniku której prezydent Richard Nixon został zmuszony do ustąpienia z urzędu, śledzimy z perspektywy dziennikarzy Washington Post.

4. "Zniewolony. 12 Years a Slave" (2013), reż. Steve McQueen

Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych jest dziś pojęciem, choć dobrze znanym, nieco abstrakcyjnym. Jednak, gdy przyjdzie nam oglądać okrucieństwa i upodlenie czarnoskórego ludu na ekranie, skala problemu staje się tak namacalna, że aż bolesna. I niewyobrażalna. "Zniewolony. 12 Years a Slave" to historia Solomona Northupa - mieszkańca Nowego Jorku, który w 1841 roku został porwany i sprzedany do niewoli. Jego niedola trwała dwanaście długich lat, podczas których starał się ze wszystkich sił nie stracić nadziei na wolność i przede wszystkim - wiary w ludzkość.

5. "Anna tysiąca dni" (1969), reż. Charles Jarrott

Historia życia i upadku królowej Anny Boleyn. Jako druga żona Henryka VIII, Anna stała się powodem, dla którego król zerwał z Kościołem katolickim i skazał na śmierć tysiące ludzi. Miłość z czasem jednak wyblakła, a gdy Anna przestała być przydatna, została oskarżona o cudzołóstwo i kazirodztwo. W filmie Charlesa Jarrotta śledzimy tytułowe tysiąc dni z życia Anny, jako królowej Anglii.

6. "Elżbieta" (1998), reż. Shekhar Kapur

Tym razem rzecz traktuje o córce Anny Boleyn i Henryka Tudora, a jednocześnie jednej z najbardziej cenionych angielskich władczyń. Elżbieta I wstępując na tron mierzyła się z terrorem, jaki wywołała jej przyrodnia siostra, usiłując przywrócić w kraju wiarę katolicką. Jako uznawana za bękarta protestantka, królowa zmuszona była zmierzyć się z licznymi przeciwnościami.

7. "Wyrok w Norymberdze" (1961), reż. Stanley Kramer

Skala okrucieństwa, jaki zgotowali światu naziści jest niepojętym, acz chętnie poruszanym przez filmowców tematem. Znacznie rzadziej nasza uwaga kierowana jest w stronę osób, którym przyszło owych zbrodniarzy pociągnąć do odpowiedzialności, gdy piekło wojny dobiegło końca. Stanley Kramer skupia się w swoim filmie na kulisach procesu w Norymberdze, gdy reprezentanci wymiaru sprawiedliwości zmuszeni byli udźwignąć spoczywający na nich ciężar moralności i przesądzić o losach zbrodniarzy wojennych.

8. "Czas mroku" (2017), reż. Joe Wright

Jest rok 1940. Trwa II Wojna Światowa, a naród brytyjski drży przed nieuniknionym atakiem nazistowskich Niemiec. Losy kraju spoczywają w rękach nowo wybranego premiera - Winstona Churchilla. Złotousty polityk staje przed zadaniem zjednoczenia, a następnie obrony narodu przed hitlerowską inwazją.

9. "Jak zostać królem" (2010), reż. Tom Hooper

Pozostajemy jeszcze przez chwilę w Anglii, tym razem jednak cofamy się rok wstecz. Na tronie brytyjskim dość niespodziewanie zasiada król Jerzy VI, dla którego przeszkodą w wykonywaniu obowiązków głowy państwa w tak ważnej chwili jest... problem z wysławianiem się. Z pomocą monarsze przychodzi australijski specjalista o nieortodoksyjnych metodach.

Zobacz też: Top 10 - Najlepsze filmy wojenne wszech czasów

10. "Dunkierka" (2017), reż. Christopher Nolan

Powracamy do 1940 roku. Tym razem śledźmy jednak przebieg Operacji Dynamo z perspektywy głównych zainteresowanych - alianckich żołnierzy, uwięzionych na plaży w tytułowej Dunkierce. Christopher Nolan doskonale oddał chaos, panikę i poczucie beznadziejności panujące wśród przypartych do morza wojsk brytyjskich i francuskich, a także heroizm tych, którzy ruszyli im z pomocą.

11. "Hotel Ruanda" (2004), reż. Terry George

Poruszająca historia Paula Rusesabahina - kierownika hotelu, który dał schronienie uchodźcom podczas walk plemiennych o dominację w Ruandzie. Ratując ich w ten sposób od pewnej śmierci pokazał, jak wiele jest w stanie zmienić heroiczny czyn jednego człowieka.

12. "Apollo 13" (1995), reż. Ron Howard

Historia Jima Lovella, Freda Haise'a i Jacka Swigerta - astronautów przydzielonych w 1970 roku do rutynowego lotu Apollo 13. W wyniku wybuchu, zadanie przerodziło się w desperacką walkę o życie załogi i próbę sprowadzenia ich z powrotem na Ziemię.

Zobacz też: Top 13 - Najlepsze filmy o kosmosie i kosmonautach