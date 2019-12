Filmy kostiumowe obrazują nam wydarzenia z pewnej minionej epoki. Mają za zadanie oddać jej cechy charakterystyczne, klimat, stroje, wnętrza i obyczaje. Od produkcji historycznych odróżnia je przede wszystkim fakt, że snują opowieści o fikcyjnych bohaterach. Przygotowaliśmy dla was listę trzynastu absolutnie najlepszych reprezentantów tego gatunku filmowego.

Top 13 - najlepsze filmy kostiumowe w historii

Jeśli szukacie dobrego, godnego uwagi filmu kostiumowego, to trafiliście we właściwe miejsce. Poniżej znajdziecie listę trzynastu najlepszych filmów kostiumowych, jakie kiedykolwiek powstały.

1. "Titanic" (1997), reż. James Cameron

Słynna produkcja Jamesa Camerona łączy w sobie cechy kilku gatunków. I choć traktuje o autentycznym wydarzeniu, jakim było zatonięcie tytułowego transatlantyku, historia w nim przedstawiona jest (niemalże) całkowicie zmyślona. To pozwala zaklasyfikować "Titanica" do grona filmów kostiumowych. O czym jest ten kinowy hit? To historia niemożliwej miłości, która narodziła się pomiędzy biednym Jackiem i bogatą Rose. Młodzi spotkali się podczas feralnego rejsu i poprzysięgli sobie, że w porcie wysiądą razem i rozpoczną wspólne życie. Los miał jednak wobec nich inne plany.

2. "Iluzjonista" (2006), reż. Neil Burger

Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu u progu XX wieku. Śledzimy tu losy iluzjonisty imieniem Eisenheim, którego umiejętności przykuwają uwagę pretendenta do tronu, księcia Leopolda. Ten, pewien, że Eisenheim jest zwykłym oszustem, postanawia go zdemaskować. W tym celu wykorzystuje swą narzeczoną, do której iluzjonista zaczyna z czasem pałać gorącym uczuciem.

3. "Wywiad z wampirem" (1994), reż. Neil Jordan

Godny reprezentant filmów kostiumowych oraz jeden z absolutnie najlepszych filmów o wampirach w dziejach kinematografii. Tytułowego wywiadu udziela tutaj Louis de Pointe du Lac, wdowiec, który przed dwoma stuleciami został zamieniony w wampira. W krwiopijcę przemienił go niejaki Lestat - najbliższy przyjaciel i zarazem najgorszy wróg. Z uwagi na wrażliwe usposobienie, Louis nigdy nie potrafił mordować ludzi z zimną krwią. Doprowadziło to nie tylko do jego konfliktu z Lestatem, ale przede wszystkim do życia w wiecznej udręce.

4. "Barry Lyndon" (1975), reż. Stanley Kubrick

Klasyczna powieść Makepeace'a Thackeraya przeniesiona na ekran przez cenionego reżysera, Stanleya Kubricka. Poznajemy tu nad wyraz barwne losy młodego Irlandczyka, który choć nie miał przed sobą żadnych perspektyw, wkradł się w łaski angielskiej arystokracji. Jak tego dokonał? Imając się wszelkich możliwych sposobów rzecz jasna. Tych bardziej i mniej chwalebnych.

5. "Zatrute pióro" (2000), reż. Philip Kaufman

Dramat kostiumowy traktujący o losach Markiza de Sade - jednej najbarwniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii światowej literatury. W ostatnich latach życia pisarz został osadzony w przytułku dla obłąkanych, jednak nawet izolacja nie zdołała powstrzymać go od wydawania kolejnych, coraz bardziej bulwersujących utworów.

6. "Fortepian" (1993), reż. Jane Campion

Główną bohaterką jest tutaj Ada, niezamożna kobieta, która w połowie XIX wraz z córeczką opuszcza rodzinną Szkocję. Udaje się do Nowej Zelandii na spotkanie z mężem, którego nigdy nie widziała. Ada nie mówi od kiedy ukończyła sześć lat. Wszelkie emocje komunikuje za pomocą gestów oraz przede wszystkim - muzyki. Z tego własnie powodu przez całą drogę taszczy u swego boku tytułowy fortepian. Jej małżonek sprzedaje jednak instrument, w zamian za kawałek ziemi do życia. Pomiędzy kobietą, a nowym właścicielem instrumentu rodzi się uczucie.

7. "Zakochany Szekspir" (1998), reż. John Madden

Nagrodzona siedmioma Oscarami historia Williama Szekspira cierpiącego na brak weny twórczej. Podczas przesłuchań do kolejnej sztuki poznaje ujmującego młodzieńca, któremu powierza główną rolę. Ku jego ogromnemu zaskoczeniu, z czasem odkrywa, że chłopiec to w rzeczywistości piękna kobieta imieniem Viola. Para zaczyna pałać do siebie bezbrzeżną miłością. Niestety Viola została obiecana innemu mężczyźnie.

8. "Przeminęło z wiatrem" (1939), reż. Victor Fleming

Istna legenda i kultowe dzieło, które wywarło olbrzymi wpływ na gatunek, jakim jest melodramat. Zdobywca ośmiu Oscarów jest ekranizacją powieści Margaret Mitchell o tym samym tytule. Opowiada historię Scarlett O'Hary - pięknej córki bogatego plantatora, która w trakcie wojny secesyjnej wikła się w burzliwy związek z niejakim Rhettem Butlerem.

9. "Casablanca" (1942), reż. Michael Curtiz

Kolejny klasyk kina melodramatycznego. "Casablanca" to rozgrywająca się w 1942 roku historia miłości właściciela nocnego klubu do pięknej Ilsy. Gdy Rick przypadkowo spotyka dawno utraconą ukochaną, dowiaduje się, że ta poślubiła członka ruchu oporu. Bohater, odkładając na bok własne uczucia, pomaga małżonkom w ucieczce za ocean.

10. "Małe kobietki" (2019), reż. Greta Gerwig

Najnowsza adaptacja powieści Louisy May Alcott, która przenosi nas do czasów wojny secesyjnej. Poznajemy tu historię Jo, Meg, Amy i Beth - czterech sióstr różniących się od siebie, jak dzień od nocy. Jo to wyzwolona idealistka, która marzy o zostaniu pisarką. Meg to piękna dziewczyna, poszukująca miłości swojego życia. Amy jest nieco roztrzepaną, początkującą malarką, zaś Beth to nieśmiała dziewczyna o wielkim talencie muzycznym. W trakcie seansu śledzimy wycinek z życia dziewcząt, podziwiają ich wzloty i upadki.

Zobacz też: "Małe kobietki", reż. Greta Gerwig [RECENZJA]

11. "Pachnidło: Historia mordercy" (2006), reż. Tom Tykwer

Adaptacja powieści Patricka Süskinda traktuje o losach człowieka obdarzonego genialnym węchem, który pragnie stworzyć najpiękniejsze pachnidło świata. Gdy Jan Baptysta Grenouille poznaje zapach kobiety, jego fascynacja przeradza się w obsesję. Od teraz, młodzieniec nie cofnie się przed niczym, by zaspokoić swoje chore żądze.

Zobacz też: 25 najlepszych filmów o seryjnych mordercach i psychopatach. Wśród nich "Siedem" i "Zodiak"

12. "Niebezpieczne związki" (1988), reż. Stephen Frears

Francja rok 1788. Były mąż Markizy Isabelle de Merteuil planuje zaślubiny z cnotliwą Cécile de Volanges. Chcąc odegrać się na byłym małżonku, Markiza zleca Sébastienowi de Valmont uwiedzenie Cécile tuż przed ślubem. Ten z kolei realizuje własny plan podboju, którego celem jest nieśmiała i bogobojna mężatka Madame de Tourvel. Markiza i Sébastien zawierają zakład, w którym nagrodą ma być ostatnia wspólna noc.

13. "Duma i uprzedzenie, i zombie" (2016), reż. Burr Steers

Na koniec nieco z przymrużeniem oka. Film Burr Steers to wariacja na temat klasycznej powieści Jane Austen. Tym razem miłosne rozterki nie są największym zmartwieniem sióstr Bennett. Hrabstwo Hertfordshire zalewa bowiem istna inwazja żywych trupów. Pomysł, choć brzmi absurdalnie, naprawdę działa. Połączenie słynnej kostiumowej historii z krwiożerczymi zombie to, o dziwo, strzał w dziesiątkę. Produkcja może nie prezentuje poziomu tak wysokiego, jak poprzednie tytuły w tym zestawieniu. Zapewnia jednak niespełna dwie godziny wybornej rozrywki.

Zobacz też: Top 10 najstraszniejszych horrorów o zombie