Szukacie seriali podobnych do "Wiedźmina"? Oto 5 tytułów, które powinny was zainteresować

Premiera netfliksowego "Wiedźmina" odbyła się kilka dni temu. Oznacza to zatem, że część z was przyjemność oglądania ma już za sobą. Znajdą się też pewnie tacy, którym klimat serialu wyjątkowo przypadł do gustu i teraz prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania produkcji "Wiedźminowi" podobnych. Jeśli zaliczacie się do tej grupy, trafiliście we właściwe miejsce. Poniżej znajdziecie bowiem pięć tytułów, które powinny umilić wam czas oczekiwania na drugi sezon.

Top 5 - seriale podobne do "Wiedźmina"

Zła wiadomość jest taka, że nie znajdziecie serialu naprawdę podobnego do "Wiedźmina". Z wyjątkiem tego polskiego rzecz jasna, ale o tym za chwilę. Udało nam się jednak wyłonić kilka pozycji, które klimatem, gatunkiem i prezentowaną fabułą stanowczo go przypominają. Liczymy, że znajdziecie tu coś dla siebie.

1. "Wiedźmin" (2002)

Ten tytuł musiał znaleźć się na naszej liście. Polska adaptacja prozy Andrzeja Sapkowskiego znacznie odbiega poziomem od jego netfliksowej wersji. Wciąż ma jednak wiele do zaoferowania. Michał Żebrowski jest fenomenalny w roli Geralta, a całość doskonale sprawdza się w formie niewymagającego guilty pleasure. Serial Marka Brodzkiego można też obejrzeć z czystej ciekawości i w celu porównania z tegorocznym tytułem.

Zobacz też: 10 najlepszych scen z polskiego "Wiedźmina"

2. "Gra o tron" (2011-2019)

Tego serialu również nie mogło tu zabraknąć. W końcu to do "Gry o tron" najnowszy serial Netfliksa porównywany był najczęściej. Uznawana za opus magnum seriali fantasy, ekranizacja sagi George'a R.R. Martina rządziła dotychczas niepodzielnie. Potem nadszedł jednak sezon ósmy, a wraz z nim spektakularny finał walki o Żelazny Tron. Choć seriale znacząco się od siebie różnią, gdy się im lepiej przyjrzymy, możemy dostrzec kilka cech wspólnych. Fantastyczny klimat, niejednoznaczni bohaterowie, magia i przynależność gatunkowa. Te kwestie powinny sprawić, że sięgniecie po "Grę o tron". Jeśli jakimś cudem jej jeszcze nie widzieliście.

Zobacz też: "Wiedźmin" pobije sukces "Gry o tron"? Mocne słowa Andrzeja Sapkowskiego

3. "Brytania" (2017 - obecnie)

Znacznie mniej znana produkcja, opowiadająca o inwazji Rzymian na tytułową krainę. Akcja rozgrywa się w 43 r. n.e., a głównymi bohaterkami są Kerra (córka króla Cantii) i jej rywalka królowa Antedia. Kobiety, choć pałają do siebie bezbrzeżną nienawiścią, zmuszone są połączyć siły, by stawić czoła najeźdźcy. "Brytania" to produkcja pełna mistycyzmu, romansów, zdrad, walki o władzę i bardzo wyrazistych postaci, która w zręczny sposób łączy w sobie elementy historyczne z magicznymi. Zatem, dla fanów "Wiedźmina" pozycja wręcz idealna.

4. "Dom grozy" (2014-2016)

Jeden z najlepszych seriali grozy w historii. "Penny Dreadful" (bo tak brzmi oryginalny tytuł) to klimatyczna, gotycka opowieść rozgrywająca się w wiktoriańskim Londynie. To na jego ponurych ulicach spotykają się postacie rodem z mrocznej literatury, z Drakulą i potworem Frankensteina na czele. Serial, poza niesamowitym klimatem i wciągającą fabułą, ma do zaoferowania przepiękne zdjęcia i scenografię, nastrojową muzykę i zniewalającą Evę Green w roli głównej (którą wielu fanów typowało jako idealną Yennefer z Vengerbergu).

Zobacz też: 40 najlepszych seriali kostiumowych w historii

5. "Przygody Merlina" (2008-2012)

Serial prezentujący znacznie niższy poziom niż "Gra o tron" czy "Brytania", jednak zdecydowanie wart uwagi. Zwłaszcza, jeśli waszym ulubionym aspektem "Wiedźmina" była magia. "Przygody Merlina" to wariacja na temat legend arturiańskich, której głównym bohaterem jest tytułowy Merlin. Młody chłopak, który dopiero rozwija magiczne zdolności, musi nie tylko nauczyć się panować nad swoimi umiejętnościami w świecie, w którym magia jest zabroniona, lecz również zadbać o bezpieczeństwo młodego następcy tronu, Artura Pendragona.

Zobacz też: "Wiedźmin" - twórcy serialu wytłumaczyli jak działa magia w świecie serialu Netfliksa