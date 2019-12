Top 7 - najlepsze filmy, w których zagrał Michał Żebrowski

Michał Żebrowski to polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który swoją karierę rozpoczął w 1993 roku. Jego pierwszą rolą był Pawlik w dramacie Feliksa Falka pod tytułem "Samowolka". Następnie grywał zarówno w filmach, serialach, jak i na deskach teatru. Od 2010 roku jest również dyrektorem teatru 6. piętro.

Michał Żebrowski - 7 najlepszych filmów z jego udziałem

Sławę przyniosły mu występy w ekranizacjach klasyków polskiej literatury - "Ogniem i mieczem" i "Panu Tadeuszu". Jeśli ciekawi was, które filmy z udziałem Michała Żebrowskiego zaliczają się w poczet najlepszych, zapoznajcie się z poniższą listą.

1. "Ogniem i mieczem" (1999), reż. Jerzy Hoffman

Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza, która ukazała się jako ostatnia z trzech części trylogii, po "Potopie" i "Panu Wołodyjowskim", choć chronologicznie jest częścią pierwszą. Akcja rozgrywa się na Kresach Wschodnich w XVII wieku. Gdy zbliża się wojna pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozaczyzną, żołnierz Jan Skrzetuski (w tej roli Michał Żebrowski) powraca z Krymu i przypadkiem uwalnia dowódcę Kozaków, Bohdana Chmielnickiego. Następnie zakochuje się na zabój w pięknej Helenie, nie zdając sobie sprawy, że została ona obiecana innemu mężczyźnie.

2. "Pan Tadeusz" (1999), reż. Andrzej Wajda

Kolejna klasyka polskiej literatury przeniesiona na wielki ekran. Tym razem mamy do czynienia ze słynną epopeją Adama Mickiewicza, w interpretacji Andrzeja Wajdy. Michał Żebrowski wcielił się tu w tytułowego Tadeusza Soplicę, który ukończywszy 18 lat powraca do rodzinnego majątku. Wówczas jego stryj usiłuje swatać go z piękną Zosią, by pogodzić zwaśnione od lat rody.

3. "Pręgi" (2004), reż. Magdalena Piekorz

"Pręgi" to fabularny debiut wielokrotnie nagradzanej dokumentalistki, Magdaleny Piekorz. Ten psychologiczny dramat opowiada historię Wojciecha Winklera (w tej roli Michał Żebrowski), człowieka okaleczonego przez własnego ojca, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Będąc już dorosłym mężczyzną Wojciech walczy z własnymi demonami, w czym pomaga mu głębokie uczucie do kobiety imieniem Tania.

4. "Wiedźmin" (2001), reż. Marek Brodzki

"Wiedźmin" to film Marka Brodzkiego, który ukazał się również w formie serialu. W naszej rodzimej ekranizacji prozy Andrzeja Sapkowskiego, Michał Żebrowski wcielił się w postać głównego bohatera, Geralta z Rivii. Mówi się, że Biały Wilk Żebrowskiego to jedyny pozytywny aspekt produkcji, jednak nasz "Wiedźmim", choć do wybitnych filmów nie należy, doskonale sprawdza się w formie guilty pleasure, które każdy choć raz powinien obejrzeć.

5. "Sęp" (2012), reż. Eugeniusz Korin

"Sęp" to kryminał z Michałem Żebrowskim w roli głównej. Poznajmy tu losy Nadkomisarza Aleksandra Wolina - na pozór bezdusznego śledczego, który stara się rozwikłać zagadkę tajemniczych zaginięć. W pozostałych rolach wystąpili tu między innymi Anna Przybylska, Paweł Małaszyński, Daniel Olbrychski, Andrzej Grabowski, Andrzej Seweryn, Mirosław Baka i Piotr Fronczewski.

6. "Kto nigdy nie żył..." (2006), reż. Andrzej Seweryn

Michał Żebrowski jako młody i charyzmatyczny Ksiądz Jan, który na co dzień niesie pomoc trudnej młodzieży, uzależnionej od narkotyków. Wieść o tym, że jest nosicielem wirusa HIV wywraca jego życie do góry nogami. Jan odcina się od świata i zamyka w swoim klasztorze. Wkrótce poznaje jednak trójkę młodych ludzi, którzy zmuszają go do konfrontacji z własną chorobą i światem zewnętrznym.

7. "Nad życie" (2012), reż. Anna Plutecka-Mesjasz

Film biograficzny przedstawiający życie popularnej siatkarki, Agaty Mróz. Gdy Polka była już o krok od zdobycia mistrzostwa świata, dowiedziała się, że jest chora na białaczkę. W rolach głównych wystąpili tutaj Olga Bołądź i Michał Żebrowski, a na ekranie towarzyszyli im między innymi Danuta Stenka, Andrzej Mastalerz, Marek Kasprzyk, Hanna Konarowska i Maria Gładkowska.

Lubicie podobne zestawienia? Jeśli tak, koniecznie zajrzyjcie na na nasza stronę. W zakładce Film znajdziecie między innymi artykuły traktujące o najlepszych filmach, w których zagrali: Borys Szyc, Andrzej Chyra, Robert Więckiewicz, Marcin Dorociński i Bogusław Linda.